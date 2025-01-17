Hyundai Tucson — як довго служить, основні проблеми авто

2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Компактний кросовер Hyundai Tucson завоював популярність у світі завдяки доступності та надійності. Скільки може прослужити цей автомобіль, на які його типові проблеми слід звернути увагу та як вибрати надійну вживану модель.

Про це написав Motor Biscuit.

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Скільки може проїхати Tucson

Модель може прослужити від 240 000 до 320 000 км за умови належного обслуговування. Для середньостатистичного водія це дорівнює приблизно 13-15 рокам надійної служби.

Якщо купуєте вживаний Tucson із великим пробігом, ретельна перевірка у надійного механіка буде важливою. Шукайте ознаки зносу на критичних компонентах, таких як двигун, трансмісія та підвіска. На відмітці 240 000 км може статися значний знос навіть за належного обслуговування. Зубчастий ремінь, водяна помпа та деталі підвіски, можливо, потребують заміни.

Типові проблеми Tucson

Двигун (моделі 2011–2014). Власники автомобілів цих років випуску, особливо з двигуном 2,4 л, повідомляли про несправності: незвичний стукіт, зниження потужності або раптова зупинка. Все це зазвичай виникає на пробігу 145 000 км. В деяких випадках потрібна повна заміна двигуна.

Власники автомобілів цих років випуску, особливо з двигуном 2,4 л, повідомляли про несправності: незвичний стукіт, зниження потужності або раптова зупинка. Все це зазвичай виникає на пробігу 145 000 км. В деяких випадках потрібна повна заміна двигуна. Трансмісія (модель 2016). 7-ступенева автоматична коробка передач з подвійним зчепленням була інноваційною, але проблематичною для деяких власників. Повідомляли про коливання під час прискорення після зупинки. Оновлення програмного забезпечення розв’язало проблему для деяких автомобілів, але інші вимагали масштабнішого ремонту.

7-ступенева автоматична коробка передач з подвійним зчепленням була інноваційною, але проблематичною для деяких власників. Повідомляли про коливання під час прискорення після зупинки. Оновлення програмного забезпечення розв’язало проблему для деяких автомобілів, але інші вимагали масштабнішого ремонту. Електрична система. Тьмяні або мерехтливі фари, є відносно поширеною скаргою в різних моделях Tucson. Волога, що потрапляє в фари, може призвести до передчасного перегоряння ламп. Крім того, деякі власники стикалися з несправністю електросклопідіймачів та дверних замків.

Тьмяні або мерехтливі фари, є відносно поширеною скаргою в різних моделях Tucson. Волога, що потрапляє в фари, може призвести до передчасного перегоряння ламп. Крім того, деякі власники стикалися з несправністю електросклопідіймачів та дверних замків. Проблеми з підвіскою та рульовим керуванням. Зношені стійки та втулки, можуть зʼявитися після 160 000 км. Також деякі власники повідомляли про клацання рульової колонки, особливо в старих моделях.

Зношені стійки та втулки, можуть зʼявитися після 160 000 км. Також деякі власники повідомляли про клацання рульової колонки, особливо в старих моделях. Найненадійніші роки випуску Hyundai Tucson. 2011, 2012–2013, 2016, 2022.

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