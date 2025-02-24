Почему этот гибридный кроссовер признан лучшим в 2025 году

2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Автомобильный эксперт, который успел протестировать Kia Sportage Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid, Honda CR-V Hybrid и т.д., рассказал, почему считает Hyundai Tucson Hybrid 2025 года лидером в классе компактных кроссоверов. Он назвал как минимум семь причин для этого.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Комфорт

Гибрид имеет плавный ход и уютный салон. Он тише, чем RAV4 Hybrid, и плавнее, чем CX-50 Hybrid. Он получил хорошо оббитые и поддерживающие сиденья, что обеспечивает больше комфорта, чем Honda CR-V Hybrid. Кроме того, качество езды в CX-50 довольно жесткое с большим креном кузова, чем у Tucson. Даже на гравийных дорогах гибрид легко и быстро гасит препятствия, чтобы избежать укачивания и других проблем. А его система климат-контроля быстрая и эффективная.

Бездорожье

Tucson Hybrid удивительно хорошо оборудован для бездорожья. Он имеет впечатляющие режимы, контроль ползания на спуске и блокировку дифференциала. Его соперникам не хватает этих функций.

Мощность

Авто имеет лучшее ускорение и управляемость для спортивных прогулок по городу. Он объединяет 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель с электромотором, который выдает 231 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,9 с. Это быстрее, чем RAV4 Hybrid и CX-50 Hybrid, которые имеют такой же двигатель.

Грузовое пространство

Hyundai Tucson Hybrid предлагает 1093 литра грузового пространства за вторым рядом и до 2265 литров в целом. Это больше, чем может предложить Honda CR-V Hybrid.

Авто имеет хорошо спланированное расположение с большим количеством мест для хранения. Кроме того, его размер не влияет негативно на радиус поворота или удобство парковки.

Ценность

Стоимость Hyundai Tucson Hybrid 2025 года начинается от 33 365 долларов, и это дешевле других вариантов. При этом уже базовая модель SE предлагает 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, бесключевой доступ, кнопочный старт, 12,3-дюймовый информационный экран, Apple CarPlay/Android Auto и порты USB.

Техническое оснащение

По желанию водителей, Tucson теперь предлагает обновленную технологическую систему с большим количеством физических элементов управления. Информационно-развлекательная система имеет яркую графику и работает быстро. Кроме того, камеры показывают превосходное разрешение.

Надежность

Hyundai Tucson Hybrid 2025 года получил оценку надежности 85 из 100 от J.D. Power. Это показатель выше среднего. К нему приближается Honda CR-V Hybrid с рейтингом 84. Toyota RAV4 Hybrid получила средний балл 80, а Mazda CX-50 Hybrid — 72.

Ранее эксперты назвали ненадежные годы выпуска кроссоверов Hyundai Tucson. Также мы писали, почему компактный кроссовер оказался опаснее спорткара.