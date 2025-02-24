Чому цей гібридний кросовер визнано найкращим у 2025 році

2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai

Автомобільний експерт, який встиг протестувати Kia Sportage Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid, Honda CR-V Hybrid тощо, розповів, чому вважає Hyundai Tucson Hybrid 2025 року, лідером у класі компактних кросоверів. Він назвав щонайменше сім причин для цього.

Про це написав Motor Biscuit.

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Комфорт

Гібрид має плавний хід та затишний салон. Він тихіший, ніж RAV4 Hybrid, й плавніший, ніж CX-50 Hybrid. Він отримав добре оббиті сидіння з підтримкою, що забезпечує більше комфорту, ніж Honda CR-V Hybrid. Крім того, якість їзди в CX-50 досить жорстка з більшим креном кузова, ніж у Tucson. Навіть на гравійних дорогах гібрид легко та швидко гасить перешкоди, щоб уникнути заколисування та інших проблем. А його система клімат-контролю швидка та ефективна.

Бездоріжжя

Tucson Hybrid напрочуд добре обладнаний для бездоріжжя. Він має разючі режими, контроль повзання на спуску та блокування диференціала. Його суперникам бракує цих функцій.

Потужність

Авто має найкраще прискорення та керованість для спортивних прогулянок містом. Він об’єднує 1,6-літровий 4-циліндровий двигун з електромотором, який видає 231 к.с. та 350 Нм крутного моменту. Він здатен розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 6,9 с. Це швидше, ніж RAV4 Hybrid та CX-50 Hybrid, які мають такий самий двигун.

Вантажний простір

Hyundai Tucson Hybrid пропонує 1093 літри вантажного простору за другим рядом та до 2265 літрів загалом. Це більше, ніж може запропонувати Honda CR-V Hybrid.

Авто має добре сплановане розташування з великою кількістю місць для зберігання. Крім того, його розмір не впливає негативно на радіус повороту чи зручність паркування.

Цінність

Вартість Hyundai Tucson Hybrid 2025 року починається від 33 365 доларів, й це дешевше за інші варіанти. При цьому вже базова модель SE пропонує 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари, безключовий доступ, кнопковий старт, 12,3-дюймовий інформаційний екран, Apple CarPlay/Android Auto та порти USB.

Технічне оснащення

На бажання водіїв, Tucson тепер пропонує оновлену технологічну систему з більшою кількістю фізичних елементів керування. Інформаційно-розважальна система має яскраву графіку та працює швидко. Крім того, камери показують чудову роздільну здатність.

Надійність

Hyundai Tucson Hybrid 2025 року отримав оцінку надійності 85 зі 100 від J.D. Power. Це показник вище середнього. До нього наближається Honda CR- V Hybrid з рейтингом 84. Toyota RAV4 Hybrid отримала середній бал 80, а Mazda CX-50 Hybrid — 72.

Раніше експерти назвали ненадійні роки випуску кросоверів Hyundai Tucson. Також ми писали, чому компактний кросовер виявився небезпечнішим за спорткар.