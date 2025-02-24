Чому цей гібридний кросовер визнано найкращим у 2025 році

Названо найкращий гібридний кросовер 2025 року
Автомобільний експерт, який встиг протестувати Kia Sportage Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid, Honda CR-V Hybrid тощо, розповів, чому вважає Hyundai Tucson Hybrid 2025 року, лідером у класі компактних кросоверів. Він назвав щонайменше сім причин для цього.
Про це написав Motor Biscuit.
- Комфорт
Гібрид має плавний хід та затишний салон. Він тихіший, ніж RAV4 Hybrid, й плавніший, ніж CX-50 Hybrid. Він отримав добре оббиті сидіння з підтримкою, що забезпечує більше комфорту, ніж Honda CR-V Hybrid. Крім того, якість їзди в CX-50 досить жорстка з більшим креном кузова, ніж у Tucson. Навіть на гравійних дорогах гібрид легко та швидко гасить перешкоди, щоб уникнути заколисування та інших проблем. А його система клімат-контролю швидка та ефективна.
- Бездоріжжя
Tucson Hybrid напрочуд добре обладнаний для бездоріжжя. Він має разючі режими, контроль повзання на спуску та блокування диференціала. Його суперникам бракує цих функцій.
- Потужність
Авто має найкраще прискорення та керованість для спортивних прогулянок містом. Він об’єднує 1,6-літровий 4-циліндровий двигун з електромотором, який видає 231 к.с. та 350 Нм крутного моменту. Він здатен розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 6,9 с. Це швидше, ніж RAV4 Hybrid та CX-50 Hybrid, які мають такий самий двигун.
- Вантажний простір
Hyundai Tucson Hybrid пропонує 1093 літри вантажного простору за другим рядом та до 2265 літрів загалом. Це більше, ніж може запропонувати Honda CR-V Hybrid.
Авто має добре сплановане розташування з великою кількістю місць для зберігання. Крім того, його розмір не впливає негативно на радіус повороту чи зручність паркування.
- Цінність
Вартість Hyundai Tucson Hybrid 2025 року починається від 33 365 доларів, й це дешевше за інші варіанти. При цьому вже базова модель SE пропонує 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари, безключовий доступ, кнопковий старт, 12,3-дюймовий інформаційний екран, Apple CarPlay/Android Auto та порти USB.
- Технічне оснащення
На бажання водіїв, Tucson тепер пропонує оновлену технологічну систему з більшою кількістю фізичних елементів керування. Інформаційно-розважальна система має яскраву графіку та працює швидко. Крім того, камери показують чудову роздільну здатність.
- Надійність
Hyundai Tucson Hybrid 2025 року отримав оцінку надійності 85 зі 100 від J.D. Power. Це показник вище середнього. До нього наближається Honda CR- V Hybrid з рейтингом 84. Toyota RAV4 Hybrid отримала середній бал 80, а Mazda CX-50 Hybrid — 72.
Раніше експерти назвали ненадійні роки випуску кросоверів Hyundai Tucson. Також ми писали, чому компактний кросовер виявився небезпечнішим за спорткар.
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