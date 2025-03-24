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Яким буде популярний в Україні Hyundai Tucson 2026 року

24 березня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Подробиці про нову модель Hyundai Tucson 2026 року
2025 Hyundai Tucson. Фото: Hyundai
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Південнокорейський автогігант підтвердив випуск у 2026 році нової моделі популярного кросовера Hyundai Tucson NX5. Компанія випускає цей автомобіль з ДВЗ на тлі уповільнення світового попиту на електромобілі та послаблення екологічних норм у деяких країнах.

Про це повідомив Ampercar.

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Популярність кросовера

Попри намагання провідних автовиробників випускати все більше електричних моделей, Hyundai продовжить виробництво авто з двигунами внутрішнього згоряння щонайменше до 2030 року. Адже в Євросоюзі відклали впровадження жорсткіших екологічних норм Euro 7. За прогнозами, новий Tucson NX5 залишатиметься на ринку до 2031, або навіть до 2023 року.

Tucson є однією з найпопулярніших моделей Hyundai. З моменту запуску чинного покоління у 2020 році, продажі перевищують 100 000 одиниць щороку на ключових ринках. Для збереження попиту Hyundai планує суттєве оновлення моделі.

Які оновлення

Tucson NX5 отримає сучасніший вигляд з покращеною аеродинамікою та оновленими елементами інтер’єру. Кросовер буде доступний у бензиновій, гібридній та плагін-гібридній версіях.

Hyundai планує оснастити Tucson NX5 вдосконаленими системами допомоги водієві, такими як адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі та оновлений мультимедійний комплекс з підтримкою штучного інтелекту.

Раніше автомобільний експерт розповів, чому вважає Hyundai Tucson Hybrid 2025 року, лідером у класі компактних кросоверів. Також механік пояснив, скільки може прослужити Hyundai Tucson, на які його типові проблеми слід звернути увагу та як вибрати надійну вживану модель.

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