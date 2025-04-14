Які дебюти відбудуться на Нью-Йоркському автосалоні 2025

Нью-Йоркський автосалон. Фото: adbuzzdaily.com

Одна з найгучніших подій в автомобільному світі розпочнеться 18 квітня. Цього року на Нью-Йоркський автосалон зареєструвалося 28 автовиробників, а деякі з них продемонструють кілька яскравих дебютів.

Що відомо на сьогодні написав Motor1.

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Kia

Фото: caranddriver.com

Kia запланувала більше усіх заходів — три. Деталі не підтверджені, але компанія повідомила про електрифіковані та атмосферні моделі від "седана до кросовера та чогось середнього між ними". Майже напевно це будуть універсал K4 (на фото) та електрокар EV4. Жоден з цих автомобілів не є кросовером, тож третім, ймовірно, стане оновлений Telluride. Адже його закамуфльовані прототипи вже помічали на вулицях.

Hyundai

Фото: caranddriver.com

Трирядний кросовер Hyundai Palisade наступного покоління отримає коробчастий кузов, щоб відповідати поточній мові дизайну компанії, яку можна побачити на Santa Fe. У Нью-Йорку авто відзначатиме свій північноамериканський дебют.

Subaru

Фото: caranddriver.com

Outback наступного покоління підтверджений для дебюту у Нью-Йорку. Однак не очікуйте, що це буде піднятий універсал, який всі знали десятиліттями. Шпигунські фото показують радикально інший Outback — кремезний кросовер.

Volkswagen

Скриншот: @MVAutoTV

Німецький бренд призначив презентацію раніше офіційного відкриття автосалону — 16 квітня. Але наразі незрозуміло, що саме буде представлено. Цілком можливо, що це буде обтічна версія кросовера Tayron (на фото).

Toyota

Фото: motorauthority.com

Toyota запланувала презентацію, але чіткого повідомлення, що покажуть не зроблено. Можливо буде спеціальна PR-кампанія для нового 4Runner, але й очікують дебют нової Corolla GRMN (на фото).

Раніше експерти назвали найкращі вживані моделі Honda, які прослужать вічно. Також ми писали, чому Toyota назвала одну зі своїх найкращих моделей Camry.