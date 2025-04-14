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Найочікуваніші дебюти Нью-Йоркського автосалону 2025 року

14 квітня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які дебюти відбудуться на Нью-Йоркському автосалоні 2025
Нью-Йоркський автосалон. Фото: adbuzzdaily.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Одна з найгучніших подій в автомобільному світі розпочнеться 18 квітня. Цього року на Нью-Йоркський автосалон зареєструвалося 28 автовиробників, а деякі з них продемонструють кілька яскравих дебютів.

Що відомо на сьогодні написав Motor1.

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Kia

2025 Kia K4
Фото: caranddriver.com

Kia запланувала більше усіх заходів — три. Деталі не підтверджені, але компанія повідомила про електрифіковані та атмосферні моделі від "седана до кросовера та чогось середнього між ними". Майже напевно це будуть універсал K4 (на фото) та електрокар EV4. Жоден з цих автомобілів не є кросовером, тож третім, ймовірно, стане оновлений Telluride. Адже його закамуфльовані прототипи вже помічали на вулицях.

Hyundai

2026 Hyundai Palisade
Фото: caranddriver.com

Трирядний кросовер Hyundai Palisade наступного покоління отримає коробчастий кузов, щоб відповідати поточній мові дизайну компанії, яку можна побачити на Santa Fe. У Нью-Йорку авто відзначатиме свій північноамериканський дебют.

Subaru

2026 Subaru Outback
Фото: caranddriver.com

Outback наступного покоління підтверджений для дебюту у Нью-Йорку. Однак не очікуйте, що це буде піднятий універсал, який всі знали десятиліттями. Шпигунські фото показують радикально інший Outback — кремезний кросовер.

Volkswagen

2026 Volkswagen Tayron
Скриншот: @MVAutoTV

Німецький бренд призначив презентацію раніше офіційного відкриття автосалону — 16 квітня. Але наразі незрозуміло, що саме буде представлено. Цілком можливо, що це буде обтічна версія кросовера Tayron (на фото).

Toyota

2026 Toyota Corolla GRMN
Фото: motorauthority.com

Toyota запланувала презентацію, але чіткого повідомлення, що покажуть не зроблено. Можливо буде спеціальна PR-кампанія для нового 4Runner, але й очікують дебют нової Corolla GRMN (на фото).

Раніше експерти назвали найкращі вживані моделі Honda, які прослужать вічно. Також ми писали, чому Toyota назвала одну зі своїх найкращих моделей Camry.

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