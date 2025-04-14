Найнадійніші вживані моделі Honda у 2025 році

Автомобілі Honda. Фото: marianoriverahonda.com

Honda може похвалитися широким асортиментом автомобілів, від міських хетчбеків до всюдиходів, й серед них є особливо надійні машини. При цьому кілька найкращих Honda були випущені у 2021 році — сьогодні вони набагато дешевші, ніж нові моделі.

Про це написав Car Buzz.

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1. Honda Civic 2021 року

Фото: Honda

Автомобіль має гідну оцінку 86 балів зі 100 за якість та надійність від JD Power та 4,5 з 5 у рейтингу RepairPal. Для цього модельного року є широкий вибір комплектацій, усі вони пропонують надійне та ефективне водіння за невеликі гроші.

2. Honda HR-V 2021 року

Фото: Honda

Стильний та ефективний кросовер має 83 бали зі 100 від JD Power за якість та надійність. Це єдина модель Honda, яка отримала ідеальний рейтинг надійності від RepairPal, — 5 з 5.

3. Honda CR-V 2021 року

Фото: caranddriver.com

Авто наповнене функціями безпеки, корисними допоміжними засобами водіння та відносно сучасними інформаційно-розважальними технологіями. Під капотом має потужний 1,5-літровий рядний 4-циліндровий турбодвигун, який видає 190 к.с. Модель отримала 82 бали зі 100 за якість та надійність від JD Power та 4,5 з 5 від RepairPal.

4. Honda Accord 2016 року

Фото: Honda

Того року Honda представила пакет Honda Sensing для лінійки Accord, що означає, що він містить цілу низку функцій безпеки в стандартній комплектації, яких минулі модельні роки не мали. Модель отримала 80 балів зі 100 від JD Power за якість та надійність.

5. Honda Passport 2020 року

Фото: Honda

Модель третього покоління отримала позитивні відгуки від автомобілістів. Доказом цього є лише 45 скарг, зареєстрованих NHTSA, й дуже поважний рейтинг надійності 4,5 з 5 від RepairPal.

6. Honda Pilot 2015 року

Фото: motortrend.com

Остання випущена у другому поколінні модель, тому Honda мала достатньо часу та можливостей виправити будь-які недоліки. Зараз у NHTSA подано лише 95 скарг, що значно менше, ніж у більшості модельних років Pilot. Є три відкликання, повʼязані з подушками безпеки Takata, але вони стосувалися сотень різних авто по всьому світу.

7. Honda Ridgeline 2020 року

Фото: Honda

Фінальна партія другого покоління моделі. Ridgeline 2020 року має менше відкликань, що робить його гарною рекомендацією для тих, хто цікавиться найкращими вживаними Honda на ринку зараз.

8. Honda Odyssey 2013 року

Фото: Honda

Модель з’явилася наприкінці випуску четвертого покоління. Тобто інженери Honda мали змогу дозволити собі кілька років, щоб усунути будь-які недоліки, що були присутні в попередніх роках. Це авто страждає від деяких проблем з трансмісією, але ці несправності далеко не такі поширені та катастрофічні.

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