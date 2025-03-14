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Кращим сімейним авто 2025 року став японський седан

14 березня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Японський седан визнаний кращим сімейним автомобілем 2025 року
2025 Honda Accord. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Нагороду "Найкращі сімейні автомобілі" від US News & World Report отримали Honda Accord та Accord Hybrid 2025 року. Обидві моделі вибороли свої відзнаки у змаганні серед авто середнього розміру.

Про це повідомив Honda News.

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Honda Accord отримав оцінку 9,3 з 10. Автомобіль плавний та стабільний, підвіска ефективно поглинає нерівності дороги, а рульове управління дозволяє цьому великому седану відчувати себе спокійним на поворотах.

Під капотом знаходиться 4-циліндровий двигун із турбонаддувом потужністю 192 к.с. у парі з безступеневою трансмісією (CVT), яка копіює відчуття стандартної автоматичної коробки. Цей дует забезпечує гарний баланс потужності та ефективності.

Небагато негібридних автомобілів середнього розміру можуть зрівнятися за економією палива з Honda Accord Hybrid 2025 року. За оцінками EPA, він витрачає 8,11 л на 100 км у місті та 6,36 л/100 км на шосе.

Пояснення US News

"Як стандартна, так і гібридна Honda Accord пропонують кращий у своєму класі простір на задньому сидінні та багажнику, хорошу економію палива та багато функцій безпеки та допомоги водієві. Це дуже переконливий рецепт для сімейних покупців", — зазначив, керуючий редактор Autos для US News & World Report Алекс Квантен.

Раніше ми писали про найкращі та найгірші сімейні хетчбеки віком до п’яти років. Також експерти назвали авто з найменшими витратами за 10 років експлуатації.

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