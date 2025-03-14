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Лучшим семейным авто 2025 года стал японский седан

14 марта 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Японский седан признан лучшим семейным автомобилем 2025 года
2025 Honda Accord. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Награду "Лучшие семейные автомобили" от US News & World Report получили Honda Accord и Accord Hybrid 2025 года. Обе модели завоевали свои отличия в соревновании среди авто среднего размера.

Об этом сообщил Honda News.

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Honda Accord получил оценку 9,3 из 10. Автомобиль плавный и стабильный, подвеска эффективно поглощает неровности дороги, а рулевое управление позволяет этому большому седану чувствовать себя спокойным на поворотах.

Под капотом находится 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 192 л.с. в паре с бесступенчатой трансмиссией (CVT), которая копирует ощущения стандартной автоматической коробки. Этот дуэт обеспечивает хороший баланс мощности и эффективности.

Немного негибридных автомобилей среднего размера могут сравниться по экономии топлива с Honda Accord Hybrid 2025 года. По оценкам EPA, он тратит 8,11 л на 100 км в городе и 6,36 л/100 км на шоссе.

Объяснение US News

"Как стандартная, так и гибридная Honda Accord предлагают лучшее в своем классе пространство на заднем сиденье и багажнике, хорошую экономию топлива и много функций безопасности и помощи водителю. Это очень убедительный рецепт для семейных покупателей", — отметил управляющий редактор Autos для US News & World Report Алекс Квантен.

Ранее мы писали о лучших и худших семейных хэтчбеках в возрасте до пяти лет. Также эксперты назвали авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации.

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