Які автомобілі іржавіють більше, а які менше — рейтинг

Ремонт іржавого авто. Фото: inthegaragemedia.co

Шведський автожурнал Vi Bilägare досліджує корозію автомобілів вже понад 30 років. Внаслідок співробітництва видання з компанією Rostskyddsmetoder їм вдалося перевірити понад 500 транспортних засобів та скласти рейтинг антикорозійної стійкості автомобільних марок.

Про це повідомив Interia.

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Як перевіряють авто

Експерти оцінюють, чи забезпечує розташування отворів належний дренаж води та чи належним чином заводські засоби захищають елементи конструкції. Також, наприклад, вони можуть визначити, через який час фабричні мастики або віск почнуть тріскатися та пропускати вологу. Середній бал для чинного рейтингу виробників становить 3,1 з 5.

Марки автомобілів з найкращим антикорозійним захистом

Porsche — 5 балів Jaguar — 4,7 Nio — 4,5 BMW — 4,1 Audi — 4 Mini — 4 Mercedes — 3,9 Renault — 3,7 Volkswagen — 3,6 Seat — 3,6

Марки автомобілів з найгіршим антикорозійним захистом

Ford — 2,2 Toyota — 2,2 DS — 2 Fiat — 2 Hongqi — 2 Lynk&Co — 2 Mitsubishi — 2 Range Rover — 2 Subaru — 2 Suzuki — 2 Honda — 1,8

Чому японські машини іржавіють

За словами представників Rostskyddsmetoder, японські виробники роблять ставку в основному на ґрунтовки та хімічні засоби захисту на етапі фарбування кузова, тоді як європейські більше зосереджуються на заливці закритих профілів воском і класичному цинкуванні. Зрештою, він забезпечує значно кращий захист від корозії, хоча б завдяки більшій стійкості до механічних пошкоджень.

Саме з цієї причини багато клієнтів Honda, Mazda, Toyota, Subaru та Suzuki вирішують забезпечити додатковий антикорозійний захист своїх автомобілів після їх придбання.

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