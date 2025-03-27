Какие автомобили ржавеют больше, а какие меньше — рейтинг

Ремонт ржавого авто. Фото: inthegaragemedia.co

Шведский автожурнал Vi Bilägare исследует коррозию автомобилей уже более 30 лет. В результате сотрудничества издания с компанией Rostskyddsmetoder им удалось проверить более 500 транспортных средств и составить рейтинг антикоррозионной стойкости автомобильных марок.

Об этом сообщил Interia.

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Эксперты оценивают, обеспечивает ли расположение отверстий надлежащий дренаж воды и должным ли образом заводские средства защищают элементы конструкции. Также, например, они могут определить, через какое время фабричные мастики или воск начнут трескаться и пропускать влагу. Средний балл для действующего рейтинга производителей составляет 3,1 из 5.

Марки автомобилей с лучшей антикоррозийной защитой

Porsche — 5 баллов Jaguar — 4,7 Nio — 4,5 BMW — 4,1 Audi — 4 Mini — 4 Mercedes — 3,9 Renault — 3,7 Volkswagen — 3,6 Seat — 3,6

Марки автомобилей с наихудшей антикоррозийной защитой

Ford — 2,2 Toyota — 2,2 DS — 2 Fiat — 2 Hongqi — 2 Lynk&Co — 2 Mitsubishi — 2 Range Rover — 2 Subaru — 2 Suzuki — 2 Honda — 1,8

Почему японские машины ржавеют

По словам представителей Rostskyddsmetoder, японские производители делают ставку в основном на грунтовки и химические средства защиты на этапе покраски кузова, тогда как европейские больше сосредотачиваются на заливке закрытых профилей воском и классическом цинковании. В конце концов, он обеспечивает значительно лучшую защиту от коррозии, хотя бы благодаря большей устойчивости к механическим повреждениям.

Именно по этой причине многие клиенты Honda, Mazda, Toyota, Subaru и Suzuki решают обеспечить дополнительную антикоррозионную защиту своих автомобилей после их приобретения.

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