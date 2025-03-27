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Рейтинг наиболее и наименее ржавых автомобилей

27 марта 2025 07:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие автомобили ржавеют больше, а какие меньше — рейтинг
Ремонт ржавого авто. Фото: inthegaragemedia.co
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Шведский автожурнал Vi Bilägare исследует коррозию автомобилей уже более 30 лет. В результате сотрудничества издания с компанией Rostskyddsmetoder им удалось проверить более 500 транспортных средств и составить рейтинг антикоррозионной стойкости автомобильных марок.

Об этом сообщил Interia.

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Эксперты оценивают, обеспечивает ли расположение отверстий надлежащий дренаж воды и должным ли образом заводские средства защищают элементы конструкции. Также, например, они могут определить, через какое время фабричные мастики или воск начнут трескаться и пропускать влагу. Средний балл для действующего рейтинга производителей составляет 3,1 из 5.

Марки автомобилей с лучшей антикоррозийной защитой

  1. Porsche — 5 баллов
  2. Jaguar — 4,7
  3. Nio — 4,5
  4. BMW — 4,1
  5. Audi — 4
  6. Mini — 4
  7. Mercedes — 3,9
  8. Renault — 3,7
  9. Volkswagen — 3,6
  10. Seat — 3,6

Марки автомобилей с наихудшей антикоррозийной защитой

  1. Ford — 2,2
  2. Toyota — 2,2
  3. DS — 2
  4. Fiat — 2
  5. Hongqi — 2
  6. Lynk&Co — 2
  7. Mitsubishi — 2
  8. Range Rover — 2
  9. Subaru — 2
  10. Suzuki — 2
  11. Honda — 1,8

Почему японские машины ржавеют

По словам представителей Rostskyddsmetoder, японские производители делают ставку в основном на грунтовки и химические средства защиты на этапе покраски кузова, тогда как европейские больше сосредотачиваются на заливке закрытых профилей воском и классическом цинковании. В конце концов, он обеспечивает значительно лучшую защиту от коррозии, хотя бы благодаря большей устойчивости к механическим повреждениям.

Именно по этой причине многие клиенты Honda, Mazda, Toyota, Subaru и Suzuki решают обеспечить дополнительную антикоррозионную защиту своих автомобилей после их приобретения.

Ранее мы писали, как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях машины. Также эксперты объяснили, как самостоятельно без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто.

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