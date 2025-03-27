Какие автомобили ржавеют больше, а какие меньше — рейтинг

Рейтинг наиболее и наименее ржавых автомобилей
Шведский автожурнал Vi Bilägare исследует коррозию автомобилей уже более 30 лет. В результате сотрудничества издания с компанией Rostskyddsmetoder им удалось проверить более 500 транспортных средств и составить рейтинг антикоррозионной стойкости автомобильных марок.
Об этом сообщил Interia.
Как проверяют авто
Эксперты оценивают, обеспечивает ли расположение отверстий надлежащий дренаж воды и должным ли образом заводские средства защищают элементы конструкции. Также, например, они могут определить, через какое время фабричные мастики или воск начнут трескаться и пропускать влагу. Средний балл для действующего рейтинга производителей составляет 3,1 из 5.
Марки автомобилей с лучшей антикоррозийной защитой
- Porsche — 5 баллов
- Jaguar — 4,7
- Nio — 4,5
- BMW — 4,1
- Audi — 4
- Mini — 4
- Mercedes — 3,9
- Renault — 3,7
- Volkswagen — 3,6
- Seat — 3,6
Марки автомобилей с наихудшей антикоррозийной защитой
- Ford — 2,2
- Toyota — 2,2
- DS — 2
- Fiat — 2
- Hongqi — 2
- Lynk&Co — 2
- Mitsubishi — 2
- Range Rover — 2
- Subaru — 2
- Suzuki — 2
- Honda — 1,8
Почему японские машины ржавеют
По словам представителей Rostskyddsmetoder, японские производители делают ставку в основном на грунтовки и химические средства защиты на этапе покраски кузова, тогда как европейские больше сосредотачиваются на заливке закрытых профилей воском и классическом цинковании. В конце концов, он обеспечивает значительно лучшую защиту от коррозии, хотя бы благодаря большей устойчивости к механическим повреждениям.
Именно по этой причине многие клиенты Honda, Mazda, Toyota, Subaru и Suzuki решают обеспечить дополнительную антикоррозионную защиту своих автомобилей после их приобретения.
Ранее мы писали, как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях машины. Также эксперты объяснили, как самостоятельно без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто.
Читайте Новини.LIVE!