Самые надежные подержанные модели Honda в 2025 году

Автомобили Honda. Фото: marianoriverahonda.com

Honda может похвастаться широким ассортиментом автомобилей, от городских хэтчбеков до вездеходов, и среди них есть особенно надежные машины. При этом несколько лучших Honda были выпущены в 2021 году — сегодня они гораздо дешевле, чем новые модели.

Об этом написал Car Buzz.

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1. Honda Civic 2021 года

Фото: Honda

Автомобиль имеет достойную оценку 86 баллов из 100 за качество и надежность от JD Power и 4,5 из 5 в рейтинге RepairPal. Для этого модельного года есть широкий выбор комплектаций, все они предлагают надежное и эффективное вождение за небольшие деньги.

2. Honda HR-V 2021 года

Фото: Honda

Стильный и эффективный кроссовер имеет 83 балла из 100 от JD Power за качество и надежность. Это единственная модель Honda, которая получила идеальный рейтинг надежности от RepairPal, — 5 из 5.

3. Honda CR-V 2021 года

Фото: caranddriver.com

Авто наполнено функциями безопасности, полезными вспомогательными средствами вождения и относительно современными информационно-развлекательными технологиями. Под капотом имеет мощный 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый турбодвигатель, который выдает 190 л.с. Модель получила 82 балла из 100 за качество и надежность от JD Power и 4,5 из 5 от RepairPal.

4. Honda Accord 2016 года

Фото: Honda

В том году Honda представила пакет Honda Sensing для линейки Accord, что означает, что он включает целый ряд функций безопасности в стандартной комплектации, которых прошлые модельные годы не имели. Модель получила 80 баллов из 100 от JD Power за качество и надежность.

5. Honda Passport 2020 года

Фото: Honda

Модель третьего поколения получила положительные отзывы от автомобилистов. Доказательством этого являются всего 45 жалоб, зарегистрированных NHTSA, и очень уважительный рейтинг надежности 4,5 из 5 от RepairPal.

6. Honda Pilot 2015 года

Фото: motortrend.com

Последняя выпущенная во втором поколении модель, поэтому Honda имела достаточно времени и возможностей исправить любые недостатки. Сейчас в NHTSA подано только 95 жалоб, что значительно меньше, чем в большинстве модельных лет Pilot. Есть три отзыва, связанные с подушками безопасности Takata, но они касались сотен различных авто по всему миру.

7. Honda Ridgeline 2020 года

Фото: Honda

Финальная партия второго поколения модели. Ridgeline 2020 года имеет меньше отзывов, что делает его хорошей рекомендацией для тех, кто интересуется лучшими подержанными Honda на рынке сейчас.

8. Honda Odyssey 2013 года

Фото: Honda

Модель появилась в конце выпуска четвертого поколения. То есть инженеры Honda могли позволить себе несколько лет, чтобы устранить любые недостатки, которые присутствовали в предыдущих годах. Это авто страдает от некоторых проблем с трансмиссией, но эти неисправности далеко не так распространены и катастрофичны.

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