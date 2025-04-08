Найочікуваніші автомобілі, які дебютують у квітні 2025 року

MG Cyberster. Фото: MG

У квітні 2025 року відбудеться кілька великих запусків нових автомобілів. Прем‘єри розпочинаються з дуету кросоверів преміумкласу та електричного спортивного автомобіля.

Про це повідомив ABP Live.

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Фото: topgear.com

Новий Tiguan R надійде в обмеженій кількості в 300 автомобілів у першій партії. Це модель нового покоління, яка більша за попередню машину, та має 2-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом. Новий інтер’єр оснащений додатковими функціями та технологіями.

Skoda Kodiaq

Фото: topgear.com

Нове покоління моделі постачатиметься з 2-літровим бензиновим турбодвигуном. Автомобіль розкішніший та просторіший за попередній випуск, має більше технологій всередині. Він також отримає повний привід разом зі стандартною автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

MG Cyberster

Фото: topgear.com

Приголомшливий спортивний електромобіль, який у своїй найпотужнішій формі має конфігурацією подвійного двигуна на 510 к.с. та 725 Нм крутного моменту. Запас ходу Cyberster становить близько 580 км.

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