Чому Китай має сотню автомобільних брендів

Китайські автомобілі. Фото: chinadailyhk.com

Кількість китайських автомобільних компаній постійно змінюється, а бренди та суббренди постійно з’являються та зникають, тому сказати, скільки їх загалом у Піднебесній не може ніхто. Експерти називають цифру близько ста лише у сегменті легкових автомобілів.

Про це написав Ukr.Media.

Читайте також:

Таємниці різноманіття

Один з найбільших автомобільних холдингів Geely володіє не лише китайськими брендами, а й шведськими Volvo та Polestar, британськими Lotus та LEVC, малайзійським Proton, а також німецьким Smart.

У Китаї існує безліч стартапів, що займаються виробництвом автомобілів. Бренди XPeng, Li Auto (LiXiang), Nio та Leapmotor за останні десять років досягли успіху. Часто нові бренди створюються великими компаніями для експорту, такі як Jaecoo, Tank, Stelato, iCar та інші. Багато нових марок виникає через спільні підприємства, наприклад, Jetta, Wuling, Jinbei та Venucia.

Хоча встановити, кому належать ті чи інші бренди, не надто складно, плутанину створює постійна поява нових підприємств та розробок. Наприклад, Livan — бренд, створений Geely шляхом об'єднання компанії Lifan з відділом Maple. Бренд Cowin фірми Chery, що не поліпшив продажі, був перейменований на Kaiyi. Подібних прикладів чимало.

Часто застарілі моделі не знімають з виробництва, а трохи освіжають та залишають в обігу під іншими найменуваннями. Так, Geely Tugella та Atlas Pro перетворилися на Knewstar 001 та Belgee X70.

Ще більш заплутує, коли схожі моделі продають під різними назвами та й ціни на них відрізняються. Вони можуть мати зовнішні відмінності, але технічно та за рівнем оснащення надзвичайно близькі.

Найбільші компанії

Розібратися, які китайські компанії найбільші, складно. Зазвичай наводять дані про випуск машин або про продажі за конкретними брендами, але ніхто не береться врахувати всі бренди, що входять у той чи інший концерн. А у великих компаній на додаток часто є ще кілька СП з різною пайовою участю — і з закордонними, і з місцевими марками.

Трохи точніша оцінка за сукупними доходами, але й тут усі нюанси врахувати нереально. Але за наявними показниками сьогодні явний лідер китайського автопрома — концерн BYD.

Повної інформації про світові продажі китайських виробників немає. Але є звіти Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA) про продажі нових машин у КНР.

Найбільш продавані бренди в Китаї, 2024

BYD — 3,7 млн одиниць Geely — 1,77 млн FAW-Volkswagen — 1,6 млн Changan — 1,36 млн Chery — 1,35 млн SAIC-Volkswagen — 1,2 млн SAIC-GM-Wuling — 824 тис. FAW-Toyota — 798 тис. GAC-Toyota — 770 тис. Tesla China — 657 тис.

Джерело: CPCA

Раніше ми писали, чим відрізняються китайські Toyota, Kia, Honda, Volkswagen та BMW від їхніх японських, корейських та німецьких аналогів. Також розповідали, як Китай повністю поглинув російський авторинок.