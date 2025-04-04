Почему Китай имеет сотню автомобильных брендов

Китайские автомобили. Фото: chinadailyhk.com

Количество китайских автомобильных компаний постоянно меняется, а бренды и суббренды постоянно появляются и исчезают, поэтому сказать, сколько их всего в Поднебесной не может никто. Эксперты называют цифру около ста только в сегменте легковых автомобилей.

Об этом написал Ukr.Media.

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Один из крупнейших автомобильных холдингов Geely владеет не только китайскими брендами, но и шведскими Volvo и Polestar, британскими Lotus и LEVC, малайзийским Proton, а также немецким Smart.

В Китае существует множество стартапов, занимающихся производством автомобилей. Бренды XPeng, Li Auto (LiXiang), Nio и Leapmotor за последние десять лет достигли успеха. Часто новые бренды создаются крупными компаниями для экспорта, такие как Jaecoo, Tank, Stelato, iCar и другие. Многие новые марки возникают через совместные предприятия, например, Jetta, Wuling, Jinbei и Venucia.

Хотя установить, кому принадлежат те или иные бренды, не слишком сложно, путаницу создает постоянное появление новых предприятий и разработок. Например, Livan — бренд, созданный Geely путем объединения компании Lifan с отделом Maple. Бренд Cowin фирмы Chery, не улучшивший продажи, был переименован в Kaiyi. Подобных примеров немало.

Часто устаревшие модели не снимают с производства, а немного освежают и оставляют в обращении под другими наименованиями. Так, Geely Tugella и Atlas Pro превратились в Knewstar 001 и Belgee X70.

Еще более запутывает, когда похожие модели продают под разными названиями и цены на них отличаются. Они могут иметь внешние отличия, но технически и по уровню оснащения чрезвычайно близки.

Крупнейшие компании

Разобраться, какие китайские компании самые крупные, сложно. Обычно приводят данные о выпуске машин или о продажах по конкретным брендам, но никто не берется учесть все бренды, входящие в тот или иной концерн. А у крупных компаний в дополнение часто есть еще несколько СП с разным долевым участием — и с зарубежными, и с местными марками.

Немного точнее оценка по совокупным доходам, но и здесь все нюансы учесть нереально. Но по имеющимся показателям сегодня явный лидер китайского автопрома — концерн BYD.

Полной информации о мировых продажах китайских производителей нет. Но есть отчеты Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) о продажах новых машин в КНР.

Самые продаваемые бренды в Китае, 2024

BYD — 3,7 млн единиц. Geely — 1,77 млн. FAW-Volkswagen — 1,6 млн. Changan — 1,36 млн. Chery — 1,35 млн. SAIC-Volkswagen — 1,2 млн. SAIC-GM-Wuling — 824 тыс. FAW-Toyota — 798 тыс. GAC-Toyota — 770 тыс. Tesla China — 657 тыс.

Источник: CPCA

Ранее мы писали, чем отличаются китайские Toyota, Kia, Honda, Volkswagen и BMW от их японских, корейских и немецких аналогов. Также рассказывали, как Китай полностью поглотил российский авторынок.