Китай полностью подчинил себе российский рынок автомобилей — статистика

Больше, чем в Бразилии — Китай полностью поглотил российский авторынок
В мае 2024 года КНР продал на экспорт 568 тыс. автомобилей, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за пять месяцев этого года Китай экспортировал 2,45 млн автомобилей.
Об этом сообщил Car News China.
За пять месяцев 2024 года стоимость китайского экспорта автомобилей составила 46,4 млрд долларов, а темп роста поставок составил более 20%. При этом средняя экспортная цена транспортных средств составила 19 тыс. долларов (равно как и в 2023 году).
ТОП-5 стран импортеров китайских авто в мае 2024 года.
- Россия: 103 763 единицы;
- Бразилия: 53 164;
- Мексика: 42 192;
- Бельгия: 28 851;
- ОАЭ: 28 661.
ТОП-5 стран импортеров китайских автомобилей за 5 мес. 2024
- Россия: 372 542;
- Мексика: 190 897;
- Бразилия: 159 612;
- Бельгия: 124 081;
- ОАЭ: 114 530.
С января по май 2024 года существенно снизился китайский экспорт автомобилей в Австралию, Испанию, Израиль, Таиланд и Эквадор. В то же время, рынки Центральной Азии и РФ показали относительно высокие показатели, причем российский стал основным для роста.
Заметим, что эта статистика, вероятно, не учитывает поставки в Россию комплектов для узловой сборки старых китайских моделей, на которые лепят шильдики "Москвич", "Волга" и т.д. В таком случае зависимость РФ от китайского автопрома будет еще более ощутимой.
В 2023 году Китай экспортировал 5,221 млн. автомобилей, что на 57,4% больше, чем в предыдущем году. За первые пять месяцев 2024 года совокупный объем экспорта составляет 47% от показателей в прошлом году.
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