Китай полностью подчинил себе российский рынок автомобилей — статистика

На старые модели Changan прицепили шильдики "Волга". Фото: carnewschina.com

В мае 2024 года КНР продал на экспорт 568 тыс. автомобилей, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за пять месяцев этого года Китай экспортировал 2,45 млн автомобилей.

Об этом сообщил Car News China.

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За пять месяцев 2024 года стоимость китайского экспорта автомобилей составила 46,4 млрд долларов, а темп роста поставок составил более 20%. При этом средняя экспортная цена транспортных средств составила 19 тыс. долларов (равно как и в 2023 году).

ТОП-5 стран импортеров китайских авто в мае 2024 года.

Россия: 103 763 единицы;

103 763 единицы; Бразилия: 53 164;

53 164; Мексика: 42 192;

42 192; Бельгия: 28 851;

28 851; ОАЭ: 28 661.

ТОП-5 стран импортеров китайских автомобилей за 5 мес. 2024

Россия: 372 542;

372 542; Мексика: 190 897;

190 897; Бразилия: 159 612;

159 612; Бельгия: 124 081;

124 081; ОАЭ: 114 530.

С января по май 2024 года существенно снизился китайский экспорт автомобилей в Австралию, Испанию, Израиль, Таиланд и Эквадор. В то же время, рынки Центральной Азии и РФ показали относительно высокие показатели, причем российский стал основным для роста.

Заметим, что эта статистика, вероятно, не учитывает поставки в Россию комплектов для узловой сборки старых китайских моделей, на которые лепят шильдики "Москвич", "Волга" и т.д. В таком случае зависимость РФ от китайского автопрома будет еще более ощутимой.

В 2023 году Китай экспортировал 5,221 млн. автомобилей, что на 57,4% больше, чем в предыдущем году. За первые пять месяцев 2024 года совокупный объем экспорта составляет 47% от показателей в прошлом году.

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