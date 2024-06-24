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Більше, ніж в Бразилії — Китай повністю поглинув російський авторинок

24 червня 2024 20:40
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Китай повністю підпорядкував собі російський ринок автомобілів — статистика
На старі моделі Changan причепили шильдики "Волга". Фото: carnewschina.com
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У травні 2024 року КНР продав на експорт 568 тис. автомобілів, що на 29% більше порівняно з аналогічним періодом торік. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), за п'ять місяців цього року Китай експортував 2,45 млн автомобілів.

Про це повідомив Car News China.

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За п'ять місяців 2024 року вартість китайського експорту автомобілів становила 46,4 млрд доларів, а темп зростання постачання склало понад 20%. При цьому середня експортна ціна транспортних засобів становила 19 тис. доларів (так само як й у 2023 році).

ТОП-5 країн імпортерів китайських авто в травні 2024

  • Росія: 103 763 одиниць;
  • Бразилія: 53 164;
  • Мексика: 42 192;
  • Бельгія: 28 851;
  • ОАЕ: 28 661.

ТОП-5 країн імпортерів китайських авто за 5 міс. 2024

  • Росія: 372 542;
  • Мексика: 190 897;
  • Бразилія: 159 612;
  • Бельгія: 124 081;
  • ОАЕ: 114 530.

З січня по травень 2024 року суттєво знизився китайський експорт авто до Австралії, Іспанії, Ізраїлю, Таїланду та Еквадору. Водночас ринки Центральної Азії та РФ показали відносно високі показники, причому російський став основним для зростання.

Зауважимо, що ця статистика, ймовірно, не враховує постачання до Росії комплектів для вузлової збірки старих китайських моделей, на які ліплять шильдики "Москвич", "Волга" тощо. У такому випадку залежність РФ від китайського автопрому буде ще відчутнішою.

У 2023 році Китай експортував 5,221 млн автомобілів, що на 57,4% більше, ніж у попередньому році. За перші п’ять місяців 2024 року сукупний обсяг експорту становить 47% від показників торік.

Раніше ми писали, що новий російський електрокар i-Van виявився гіршою та дорожчою копією китайського Dongfeng. Також представляли ТОП 15 нових китайських авто в Україні.

росія
Китай
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експорт
автомобіль

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