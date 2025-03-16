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Визначені найпопулярніші марки авто 2025 року — де Tesla

16 березня 2025 20:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Де Tesla? Визначені найпопулярніші марки автомобілів 2025 року
2025 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2025 році усі провідні бренди скоротили глобальну реалізацію автомобілів, а Tesla навіть не потрапила до першої десятки найбільш продаваних марок. Єдиний виняток — китайський виробник Geely, який увірвався у ТОП-10 зі зростанням на 26,5%.

Про це повідомив Focus2Move.

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Перша трійка

У січні 2025 року Toyota залишалася найбільш продаваним брендом з величезним відривом від усіх інших, реалізувавши 706 544 автомобілів по всьому світу. Попри зниження продажів на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом торік, японський гігант утримав лідерство на ринку, забезпечивши частку у 10,8% від усіх глобальних продажів.

Volkswagen посів друге місце, продавши 395 777 одиниць та отримавши частку ринку у 6,1% (скорочення продажів на 4,3%). На третьому місці розташувався Honda, загалом реалізувавши 277 991 одиницю та досягнувши частки ринку в 4,3%, хоча й зазнавши значного падіння на 22,5%.

У ролі переслідувачів

Ford, піднявшись на одну сходинку, посів четверте місце з продажем 270 437 авто (-5,4%). За ним слідує Hyundai, що опустився на одну позицію з 263 208 машинами (-9,8%) та Nissan з 226 543 одиницями (-14,1%).

Kia зайняв сьоме місце з 219 302 автомобілями (-3,7%). Далі йдуть Chevrolet з 213 008 проданими одиницями (-5,5%) та BYD, який реалізував 208 713 автомобілів (-4,7%). Завершує десятку Geely, що піднявся на чотири позиції з продажем у 190 557 одиниць та зростанням на 26,5%, відзначившись найкращими показниками росту серед брендів ТОП-10.

Раніше найкращим сімейним авто 2025 року став японський седан. Також ми писали, які китайські автомобілі можна назвати надійними.

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