Где Tesla? Определены самые популярные марки автомобилей 2025 года

2025 Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

В 2025 году все ведущие бренды сократили глобальную реализацию автомобилей, а Tesla даже не попала в первую десятку самых продаваемых марок. Единственное исключение — китайский производитель Geely, который ворвался в ТОП-10 с ростом на 26,5%.

Об этом сообщил Focus2Move.

Читайте также:

Первая тройка

В январе 2025 года Toyota оставалась самым продаваемым брендом с огромным отрывом от всех остальных, реализовав 706 544 автомобилей по всему миру. Несмотря на снижение продаж на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, японский гигант удержал лидерство на рынке, обеспечив долю в 10,8% от всех глобальных продаж.

Volkswagen занял второе место, продав 395 777 единиц и получив долю рынка в 6,1% (сокращение продаж на 4,3%). На третьем месте расположилась Honda, в целом реализовав 277 991 единицу и достигнув доли рынка в 4,3%, хотя и потерпев значительное падение на 22,5%.

В роли преследователей

Ford, поднявшись на одну ступеньку, занял четвертое место с продажами 270 437 авто (-5,4%). За ним следует Hyundai, опустившийся на одну позицию с 263 208 машинами (-9,8%) и Nissan с 226 543 единицами (-14,1%).

Kia занял седьмое место с 219 302 автомобилями (-3,7%). Далее следуют Chevrolet с 213 008 проданными единицами (-5,5%) и BYD, который реализовал 208 713 авто (-4,7%). Завершает десятку Geely, поднявшийся на четыре позиции с продажами в 190 557 единиц и ростом на 26,5%, отметившись лучшими показателями роста среди брендов ТОП-10.

Ранее лучшим семейным авто 2025 года стал японский седан. Также мы писали, какие китайские автомобили можно назвать надежными.