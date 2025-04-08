Самые ожидаемые автомобили, которые дебютируют в апреле 2025 года

MG Cyberster. Фото: MG

В апреле 2025 года состоится несколько крупных запусков новых автомобилей. Премьеры начинаются с дуэта кроссоверов премиум-класса и электрического спортивного автомобиля.

Об этом сообщил ABP Live.

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Новый Tiguan R поступит в ограниченном количестве в 300 автомобилей в первой партии. Это модель нового поколения, которая больше предыдущей машины, и имеет 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Новый интерьер оснащен дополнительными функциями и технологиями.

Skoda Kodiaq

Фото: topgear.com

Новое поколение модели будет поставляться с 2-литровым бензиновым турбодвигателем. Автомобиль роскошнее и просторнее предыдущего выпуска, имеет больше технологий внутри. Он также получит полный привод вместе со стандартной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

MG Cyberster

Фото: topgear.com

Потрясающий спортивный электромобиль, который в своей самой мощной форме имеет конфигурацию двойного двигателя на 510 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Запас хода Cyberster составляет около 580 км.

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