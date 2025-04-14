Какие дебюты состоятся на Нью-Йоркском автосалоне 2025 года

Самые ожидаемые дебюты Нью-Йоркского автосалона 2025 года
Одно из самых громких событий в автомобильном мире начнется 18 апреля. В этом году на Нью-Йоркский автосалон зарегистрировалось 28 автопроизводителей, а некоторые из них продемонстрируют несколько ярких дебютов.
Что известно на сегодняшний день написал Motor1.
Kia
Kia запланировала больше всех мероприятий — три. Детали не подтверждены, но компания сообщила об электрифицированных и атмосферных моделях от "седана до кроссовера и чего-то среднего между ними". Почти наверняка это будут универсал K4 (на фото) и электрокар EV4. Ни один из этих автомобилей не является кроссовером, поэтому третьим, вероятно, станет обновленный Telluride. Ведь его закамуфлированные прототипы уже замечали на улицах.
Hyundai
Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade следующего поколения получит коробчатый кузов, чтобы соответствовать текущему языку дизайна компании, который можно увидеть на Santa Fe. В Нью-Йорке авто будет отмечать свой североамериканский дебют.
Subaru
Outback следующего поколения подтвержден для дебюта в Нью-Йорке. Однако не ожидайте, что это будет поднятый универсал, который все знали десятилетиями. Шпионские фото показывают радикально другой Outback — коренастый кроссовер.
Volkswagen
Немецкий бренд назначил презентацию раньше официального открытия автосалона — 16 апреля. Но пока непонятно, что именно будет представлено. Вполне возможно, что это будет обтекаемая версия кроссовера Tayron (на фото).
Toyota
Toyota запланировала презентацию, но четкого сообщения, что покажут не сделано. Возможно будет специальная PR-кампания для нового 4Runner, но и ожидают дебют новой Corolla GRMN (на фото).
Ранее эксперты назвали лучшие подержанные модели Honda, которые прослужат вечно. Также мы писали, почему Toyota назвала одну из своих лучших моделей Camry.
Читайте Новини.LIVE!