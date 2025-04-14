Какие дебюты состоятся на Нью-Йоркском автосалоне 2025 года

Нью-Йоркский автосалон. Фото: adbuzzdaily.com

Одно из самых громких событий в автомобильном мире начнется 18 апреля. В этом году на Нью-Йоркский автосалон зарегистрировалось 28 автопроизводителей, а некоторые из них продемонстрируют несколько ярких дебютов.

Что известно на сегодняшний день написал Motor1.

Реклама

Читайте также:

Kia

Фото: caranddriver.com

Kia запланировала больше всех мероприятий — три. Детали не подтверждены, но компания сообщила об электрифицированных и атмосферных моделях от "седана до кроссовера и чего-то среднего между ними". Почти наверняка это будут универсал K4 (на фото) и электрокар EV4. Ни один из этих автомобилей не является кроссовером, поэтому третьим, вероятно, станет обновленный Telluride. Ведь его закамуфлированные прототипы уже замечали на улицах.

Hyundai

Фото: caranddriver.com

Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade следующего поколения получит коробчатый кузов, чтобы соответствовать текущему языку дизайна компании, который можно увидеть на Santa Fe. В Нью-Йорке авто будет отмечать свой североамериканский дебют.

Subaru

Фото: caranddriver.com

Outback следующего поколения подтвержден для дебюта в Нью-Йорке. Однако не ожидайте, что это будет поднятый универсал, который все знали десятилетиями. Шпионские фото показывают радикально другой Outback — коренастый кроссовер.

Volkswagen

Скриншот: @MVAutoTV

Немецкий бренд назначил презентацию раньше официального открытия автосалона — 16 апреля. Но пока непонятно, что именно будет представлено. Вполне возможно, что это будет обтекаемая версия кроссовера Tayron (на фото).

Toyota

Фото: motorauthority.com

Toyota запланировала презентацию, но четкого сообщения, что покажут не сделано. Возможно будет специальная PR-кампания для нового 4Runner, но и ожидают дебют новой Corolla GRMN (на фото).

Ранее эксперты назвали лучшие подержанные модели Honda, которые прослужат вечно. Также мы писали, почему Toyota назвала одну из своих лучших моделей Camry.