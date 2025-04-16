Старинный бестселлер Mazda наконец-то получает обновление

2017 Mazda CX-5. Фото: motortrend.com

Компактный кроссовер Mazda CX-5 не получал существенных обновлений на протяжении восьми лет, ведь он и так был самым продаваемым автомобилем японского производителя в линейке. Но время волноваться пришло, и скоро все увидят гибрид CX-5 2026 года выпуска.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Обновления назрели

Mazda CX-5 полностью обновили в 2017 году, и на протяжении многих лет автомобиль остается самым продаваемым кроссовером бренда. Часто говорят: если оно работает, то не трогайте, но CX-5 уже остро нуждался в некоторых современных технологиях. Так что скоро автомобиль станет намного лучше благодаря масштабному обновлению.

Ожидается, что уже этим летом состоится премьера Mazda CX-5 Hybrid 2026 года с новым двигателем и полностью обновленным дизайном.

Что изменится

Пока кроссовер видели только в камуфляже, но уже сейчас можно сказать, что его стиль стал намного изящнее. Авто получило меньшую решетку радиатора, обновленные светодиодные фары и новый дизайн колес. Он имеет агрессивные задние фонари, расположенные над блочным бампером с двойными выхлопными трубами. К сожалению, интерьер пока держится в секрете. Но можно с уверенностью ожидать простого, элегантного дизайна.

В то время как Mazda CX-50 Hybrid позаимствовала двигатель от Toyota RAV4, CX-5 Hybrid использует другой подход. Согласно Cars Direct, он будет оснащён гибридной силовой установкой с самозарядкой, разработанной собственными силами. CX-5 также будет доступен с силовыми агрегатами нового поколения Skyacive-Z, которые дебютируют в 2026 году.

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