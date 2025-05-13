Названа самая надежная модель Mazda последнего десятилетия

2025 Mazda CX-5. Фото: Mazda

Когда покупатели думают о надежных автомобилях, то обычно вспоминают японские бренды Toyota и Honda, строивших свою репутацию на машинах, которые дольше служат и меньше стоят в обслуживании. Но другая компания также незаметно заслужила похвалу от водителей и механиков — Mazda, которая получила высокие оценки от JD Power, CarEdge и RepairPal.

Об этом написал Hot Cars.

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Оценки Mazda CX-5

Компактный кроссовер Mazda CX-5, производство которого началось в 2012 году, признан самой надежной моделью японского производителя последнего десятилетия сразу несколькими авторитетными экспертными компаниями.

RepairPal. Кроссовер получил рейтинг надежности 4,5 из 5, занимая первое место среди 26 среднеразмерных кроссоверов. Владельцы сообщили о годовой стоимости ремонтов в размере 447 долларов, что значительно ниже среднего показателя в классе (573 доллара). CX-5 имеет низкую вероятность серьезного ремонта (всего 8%), по сравнению со средним показателем среди среднеразмерных кроссоверов (13%).

Кроссовер получил рейтинг надежности 4,5 из 5, занимая первое место среди 26 среднеразмерных кроссоверов. Владельцы сообщили о годовой стоимости ремонтов в размере 447 долларов, что значительно ниже среднего показателя в классе (573 доллара). CX-5 имеет низкую вероятность серьезного ремонта (всего 8%), по сравнению со средним показателем среди среднеразмерных кроссоверов (13%). JD Power. Mazda CX-5 2024 года получил 82 балла из 100 за общее качество и надежность. Он также имеет высокие оценки за впечатления от вождения и стоимость перепродажи, что отражает высокую удовлетворенность владельцев.

Mazda CX-5 2024 года получил 82 балла из 100 за общее качество и надежность. Он также имеет высокие оценки за впечатления от вождения и стоимость перепродажи, что отражает высокую удовлетворенность владельцев. CarEdge. Ориентировочная 10-летняя стоимость обслуживания Mazda CX-5 составляет 7574 доллара, что ниже, чем у многих конкурентов в сегменте.

CX-5 2025 года

Базовая комплектация Mazda CX-5 начинается от 28 770 долларов, и она предлагает больше, чем можно ожидать за такую цену.

Авто стандартно оснащено полным приводом, 10,25-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto, а также полным набором функций помощи водителю.

Для покупателей, которые ищут надежный, хорошо оснащенный компактный внедорожник, не тратя при этом слишком много средств, эта модель начального уровня предлагает хороший вариант.

Ранее стало известно, что скоро будет представлена обновленная гибридная версия Mazda CX-5 2026 года. Также эксперты объяснили, какой двигатель в Mazda CX-50 2025 года самый лучший.