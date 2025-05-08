Назван лучший двигатель в Mazda CX-50 2025 года

2025 Mazda CX-50 Фото: Mazda

Популярный компактный кроссовер Mazda CX-50 ориентирован на любителей активного отдыха, поэтому имеет стандартный полный привод во всех комплектациях. Каждый двигатель авто еще не заслужил плохих отзывов, но выбор между бензиновым и гибридным является трудным решением.

Эксперты Motor Biscuit ездили на моделях с разными моторами и поделились своими впечатлениями.

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Стандартный двигатель

Некоторые называют стандартный мотор тусклым, но на самом деле он посредственный. Стандартный 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель обеспечивает 187 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Он может разогнаться от 0 до 100 км/ч примерно за 8,5 с.

Этого достаточно для вливания в поток транспорта и обгона. Кроме того, он позволяет купить авто дешевле — за 30 300 долларов. Агрегат расходует 9,4 л топлива на 100 км в городе и до 7,59 л/100 км на трассе, что является средним показателем.

Турбодвигатель

2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 256 л.с. и крутящим моментом 434 Нм. На бумаге это выглядит отлично, но следует знать, что для достижения этих показателей нужен премиальный бензин с октановым числом 93. На обычном бензине он имеет 227 л.с. и 420 Нм.

На премиальном топливе CX-50 может разогнаться с места до 100 км/ч примерно за 6,5 с. Он заметно быстрее и издает приятное рычание.

Но этот мотор доступен только с тремя самыми дорогими комплектациями. Стоимость Turbo начинается примерно от 40 000 долларов. Кроме того, он сжирает 10,23 л/100 км в городе и 9,41 л/100 км на трассе.

Гибридная версия

Mazda CX-50 Hybrid сочетает 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с тремя электромоторами, и генерирует 219 л.с. Это тот же силовой агрегат, что и в гибридном Toyota RAV4. Он может разгоняться до 100 км/ч примерно за 7,6 с.

Дополнительный вес немного ухудшает атлетическую управляемость гибрида, но это мелочи. Ведь он дешевле, чем ожидалось — 33 970 долларов. Кроме того, по оценкам EPA, он расходует 6,36 л/100 км в городе и около 6 л/100 км на трассе.

Какую версию выбрать

Если позволяют финансы, можно выбрать турбодвигатель — это самый приятный и спортивный способ вождения. Но и стандартная модель идеально подходит для обеспечения комфорта и удовольствия на каждый день.

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