С гидридной установкой Toyota — Mazda выпускает совершенно новый кроссовер

Mazda выпускает новый кроссовер с технологиями экономии топлива Toyota
Японская компания Mazda представила кроссовер CX-50 2025 модельного года, имеющий совершенно новый гибридный вариант. Он использует 6,2 л горючего на 100 км пробега, что более чем на 2 л экономнее стандартной модели.
Об этом сообщил Cars Coops.
Силовая установка
CX-50 получил гибридную систему Toyota, состоящую из:
- 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя;
- трех электромоторов;
- бесступенчатой коробки передач с электронным управлением;
- небольшого аккумулятора.
Эта установка дает полноприводному кроссоверу совокупную мощность 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента.
При этом инженеры Mazda откалибровали все детали гибридной установки Toyota, в частности, реакцию педали акселератора, чтобы предложить чуткую динамику вождения. Компания отметила, что кроссовер обладает плавной ездой и способностью буксировать до 680 кг груза.
Изменения в дизайне
CX-50 Hybrid отличается обновленным передним бампером и уникальными 17- или 19-дюймовыми легкосплавными дисками.
Кроссовер также предлагает дополнительные функции безопасности, в том числе усовершенствованную версию Smart Brake Support, которая имеет функцию обнаружения пешеходов в ночное время, а также технологию смягчения лобового столкновения.
Ожидается, что CX-50 Hybrid поступит в продажу в конце этого года. Стартовая цена в США составляет 33 970 долларов.
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