Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Mazda выпускает новый кроссовер с технологиями экономии топлива Toyota arrow

Mazda выпускает новый кроссовер с технологиями экономии топлива Toyota

11 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
С гидридной установкой Toyota — Mazda выпускает совершенно новый кроссовер
2025 Мазда CX-50 Hybrid. Фото: saffordmazda.com
Валентин Бандура - Редактор

Японская компания Mazda представила кроссовер CX-50 2025 модельного года, имеющий совершенно новый гибридный вариант. Он использует 6,2 л горючего на 100 км пробега, что более чем на 2 л экономнее стандартной модели.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Силовая установка

CX-50 получил гибридную систему Toyota, состоящую из:

  • 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя;
  • трех электромоторов;
  • бесступенчатой коробки передач с электронным управлением;
  • небольшого аккумулятора.

Эта установка дает полноприводному кроссоверу совокупную мощность 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента.

При этом инженеры Mazda откалибровали все детали гибридной установки Toyota, в частности, реакцию педали акселератора, чтобы предложить чуткую динамику вождения. Компания отметила, что кроссовер обладает плавной ездой и способностью буксировать до 680 кг груза.

Изменения в дизайне

CX-50 Hybrid отличается обновленным передним бампером и уникальными 17- или 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

 

Mazda выпускает новый кроссовер с технологиями экономии топлива Toyota - фото 1
Фото: caranddriver.com

Кроссовер также предлагает дополнительные функции безопасности, в том числе усовершенствованную версию Smart Brake Support, которая имеет функцию обнаружения пешеходов в ночное время, а также технологию смягчения лобового столкновения.

Ожидается, что CX-50 Hybrid поступит в продажу в конце этого года. Стартовая цена в США составляет 33 970 долларов.

Ранее мы писали о самых надежных и безопасных моделях Mazda.

Япония авто топливо экономия автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно