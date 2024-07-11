С гидридной установкой Toyota — Mazda выпускает совершенно новый кроссовер

2025 Мазда CX-50 Hybrid. Фото: saffordmazda.com

Японская компания Mazda представила кроссовер CX-50 2025 модельного года, имеющий совершенно новый гибридный вариант. Он использует 6,2 л горючего на 100 км пробега, что более чем на 2 л экономнее стандартной модели.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Силовая установка

CX-50 получил гибридную систему Toyota, состоящую из:

2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя;

трех электромоторов;

бесступенчатой коробки передач с электронным управлением;

небольшого аккумулятора.

Эта установка дает полноприводному кроссоверу совокупную мощность 219 л.с. и 221 Нм крутящего момента.

При этом инженеры Mazda откалибровали все детали гибридной установки Toyota, в частности, реакцию педали акселератора, чтобы предложить чуткую динамику вождения. Компания отметила, что кроссовер обладает плавной ездой и способностью буксировать до 680 кг груза.

Изменения в дизайне

CX-50 Hybrid отличается обновленным передним бампером и уникальными 17- или 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

Фото: caranddriver.com

Кроссовер также предлагает дополнительные функции безопасности, в том числе усовершенствованную версию Smart Brake Support, которая имеет функцию обнаружения пешеходов в ночное время, а также технологию смягчения лобового столкновения.

Ожидается, что CX-50 Hybrid поступит в продажу в конце этого года. Стартовая цена в США составляет 33 970 долларов.

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