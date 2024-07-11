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Mazda випускає новий кросовер з технологіями економії палива Toyota

11 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
З гідридною установкою Toyota — Mazda випускає абсолютно новий кросовер
2025 Mazda CX-50 Hybrid. Фото: saffordmazda.com
Валентин Бандура - Редактор

Японська компанія Mazda представила кросовер CX-50 2025 модельного року, який має абсолютно новий гібридний варіант. Він використовує 6,2 л пального на 100 км пробігу, що більш як на 2 л економніше за стандартну модель.

Про це повідомив Cars Coops.

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Силова установка

CX-50 отримав гібридну систему Toyota, яка складається з:

  • 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна;
  • трьох електромоторів;
  • безступеневої коробки передач з електронним керуванням;
  • невеликого акумулятора.

Ця установка дає повнопривідному кросоверу сукупну потужність 219 к.с. та 221 Нм крутного моменту.

При цьому інженери Mazda відкалібрували усі деталі гібридної установки Toyota, зокрема реакцію педалі акселератора, щоб запропонувати чуйну динаміку водіння. Компанія зазначила, що кросовер має плавну їзду та здатність буксирувати до 680 кг вантажу.

Зміни в дизайні

CX-50 Hybrid вирізняється оновленим переднім бампером та унікальними 17- або 19-дюймовими легкосплавними дисками. 

 

Mazda випускає новий кросовер з технологіями економії палива Toyota - фото 1
Фото: caranddriver.com

Кросовер також пропонує додаткові функції безпеки, зокрема вдосконалену версію Smart Brake Support, яка має функцію виявлення пішоходів у нічний час, а також технологію пом’якшення лобового зіткнення.

Очікується, що CX-50 Hybrid надійде в продаж до кінця цього року. Стартова ціна в США становить 33 970 доларів.

Раніше ми писали про найнадійніші та найбезпечніші моделі Mazda.

Японія авто паливо економія автомобіль

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