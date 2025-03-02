Лучше Mazda и Toyota — бренд из США возглавил рейтинг надежности

2011 Buick Lucerne. Фото: carbuzz.com

По данным исследования J.D. Power, один американский автомобильный бренд неожиданно победил типичных лидеров надежности среди массовых автомобилей Mazda и Toyota. Это Buick — марка, которая обычно не ассоциируется с надежностью.

Какие места в рейтинге заняли автопроизводители, написал Hot Cars.

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Распределение мест

Buick получил 143 проблемы на 100 транспортных средств в опросе среди автовладельцев, что стало лучшим результатом среди массовых марок автомобилей.

Американский бренд превзошел Mazda (161 проблема на 100 автомобилей) и Toyota (162/100). Также уступили и другие традиционно надежные бренды: Porsche (186/100), BMW (189/100) и Honda (201/100).

Самые надежные авто Buick

Несмотря на то, что Buick Lucerne уже несколько лет не выпускается, модели 2010 и 2011 годов выпуска получили от J.D. Power высокую оценку надежности: 91 балл из 100 возможных. А по данным RepairPal, средние годовые затраты на техническое обслуживание Lucerne составляют 585 долларов. Buick Lucerne может кажется старым по сравнению с современными автомобилями среднего размера, но он может пережить многие из них.

Также рейтинг 91/100 получил Buick Regal 2017 модельного года. По оценкам RepairPal, средние расходы на техобслуживание авто составляют 563 доллара в год.

Рейтинг 90/100 получили еще четыре авто марки: Buick Envision, Buick Encore, Buick Encore GX и Buick LaCrosse.

В общем зачете среди всех категорий автомобилей Buick занял второе место сразу после Lexus, который получил 140 проблем на 100 автомобилей.

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