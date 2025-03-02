Кращий за Mazda та Toyota — бренд зі США очолив рейтинг надійності

2011 Buick Lucerne. Фото: carbuzz.com

За даними дослідження J.D. Power, один американський автомобільний бренд несподівано переміг типових лідерів надійності серед масових автомобілів Mazda та Toyota. Це Buick — марка, яка зазвичай не асоціюється з надійністю.

Які місця в рейтингу посіли автовиробники, написав Hot Cars.

Читайте також:

Розподіл місць

Buick отримав 143 проблеми на 100 транспортних засобів в опитуванні серед автовласників, що стало найкращим результатом серед масових марок автомобілів.

Американський бренд перевершив Mazda (161 проблема на 100 автомобілів) та Toyota (162/100). Також поступилися й інші традиційно надійні бренди: Porsche (186/100), BMW (189/100) та Honda (201/100).

Найнадійніші авто Buick

Попри те, що Buick Lucerne вже кілька років не випускається, моделі 2010 та 2011 років випуску отримали від J.D. Power високу оцінку надійності: 91 бал зі 100 можливих. А за даними RepairPal, середні річні витрати на технічне обслуговування Lucerne становлять 585 доларів. Buick Lucerne може здається старим порівняно з сучасними автомобілями середнього розміру, але він може пережити багато з них.

Також рейтинг 91/100 отримав Buick Regal 2017 модельного року. За оцінками RepairPal, середні витрати на техобслуговування авто становлять 563 долари на рік.

Рейтинг 90/100 отримали ще чотири авто марки: Buick Envision, Buick Encore, Buick Encore GX та Buick LaCrosse.

В загальному заліку серед усіх категорій автомобілів Buick посів друге місце одразу після Lexus, який отримав 140 проблем на 100 автомобілів.

Раніше ми писали про надійні автомобілі серед найдоступніших моделей 2025 року. Також експерти назвали найнадійніше авто від найнадійнішого бренду цього року.