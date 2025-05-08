Названо найкращий двигун в Mazda CX-50 2025 року

2025 Mazda CX-50 Фото: Mazda

Популярний компактний кросовер Mazda CX-50 орієнтований на любителів активного відпочинку, тому має стандартний повний привід в усіх комплектаціях. Кожен двигун авто ще не заслужив на погані відгуки, але вибір між бензиновим та гібридним є важким рішенням.

Експерти Motor Biscuit їздили на моделях з різними моторами та поділилися своїми враженнями.

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Стандартний двигун

Дехто називає стандартний мотор тьмяним, але насправді він посередній. Стандартний 2,5-літровий 4-циліндровий двигун забезпечує 187 к.с. та 251 Нм крутного моменту. Він може розігнатися від 0 до 100 км/год приблизно за 8,5 с.

Цього достатньо для вливання в потік транспорту та обгону. Крім того, він дозволяє купити авто дешевше — за 30 300 доларів. Агрегат витрачає 9,4 л палива на 100 км у місті та до 7,59 л/100 км на трасі, що є середнім показником.

Турбодвигун

2,5-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 256 к.с. та крутним моментом 434 Нм. На папері це має чудовий вигляд, але слід знати, що для досягнення цих показників потрібен преміальний бензин з октановим числом 93. На звичайному бензині він має 227 к.с. та 420 Нм.

На преміальному паливі CX-50 може розігнатися з місця до 100 км/год приблизно за 6,5 с. Він помітно швидший та видає приємне гарчання.

Але цей мотор доступний лише з трьома найдорожчими комплектаціями. Вартість Turbo починається приблизно від 40 000 доларів. Крім того, він зжирає 10,23 л/100 км у місті та 9,41 л/100 км на трасі.

Гібридна версія

Mazda CX-50 Hybrid поєднує 2,5-літровий 4-циліндровий двигун із трьома електромоторами, та генерує 219 к.с. Це той самий силовий агрегат, що й у гібридному Toyota RAV4. Він може розганятися до 100 км/год приблизно за 7,6 с.

Додаткова вага трохи погіршує атлетичну керованість гібрида, але це дрібниці. Адже він дешевший, ніж очікувалося — 33 970 доларів. Крім того, за оцінками EPA, він витрачає 6,36 л/100 км у місті та близько 6 л/100 км на трасі.

Яку версію обрати

Якщо дозволяють фінанси, можна вибрати турбодвигун — це найприємніший та найспортивніший спосіб водіння. Але й стандартна модель ідеально підходить для забезпечення комфорту та задоволення щодня.

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