Летающие автомобили уже продаются в Словакии: характеристики и цены

Летающий автомобиль AirCar. Фото: Klein Vision

Полностью функциональный летающий автомобиль AirCar словацкой компании Klein Vision совершил 500 тестовых вылетов и получил все необходимые сертификаты. Чудо техники официально поступит в продажу в начале 2026 года по цене около 800 000 долларов.

Об этом сообщил TopGear.

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Технические характеристики

Для серийных версий ранее планировавшийся 1,6-литровый двигатель BMW будет заменен на новый бензиновый силовой агрегат от южноафриканского поставщика в трех версиях: 280 л.с., 320 л.с. и 340 л.с.

В режиме авто двухместное транспортное средство имеет 2 м в ширину, 5,8 м в длину и 1,8 м в высоту. По щелчку переключателя выдвигаются крылья, обеспечивая общий размах 8,2 м. Также выдвигается хвост, увеличивая длину до 7 м.

Авто имеет снаряженную массу всего 800 кг и безопасную максимальную скорость 200 км/ч. Летающий автомобиль получил три топливных бака (один посередине, два по бокам) общей вместимостью 160 л, которые обеспечивают запас хода до 1000 км.

Максимальная высота полета в режиме самолета составляет более 3 км. Это требует наличия кислородных баллонов, но команда об этом не думала. Ведь они считают, что большинство пилотов будут сидеть на высоте не более 760 м, потому что просто нет необходимости подниматься выше.

Как AirCar взлетает

Фото: Klein Vision

На взлетно-посадочной полосе водитель нажимает одну кнопку, и автомобиль трансформируется в летательный аппарат. Руль действует как штурвал.

AirCar должен ощущаться точно как автомобиль, поэтому все обычные педали и другие системы управления работают, даже когда авто находитесь в режиме самолета. Водителю не нужно изучать ничего нового.

Оценка спроса на AirCar

Фото: Klein Vision

В Северной Америке насчитывается 253 000 малых самолетов. Производители будут считать успехом захват 5% этого сегмента. Также они планируют занять по крайней мере 1% мирового рынка такси где сейчас функционирую 30 000 000 автомобилей.

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