Навіщо Toyota радикально оновила свій трирічний кросовер

2026 Toyota bZ Фото: carscoops.com

Toyota оновила електричний кросовер bZ4X усіма можливими способами. Насамперед авто отримало коротшу та зрозумілішу назву — bZ, а також — свіжий стиль, збільшений запас ходу та передові технології.

Про це написав Electrek.

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Запас ходу та зарядка

Але річ не у назві, тим більше, що її змінили лише для Північної Америки (в Європі модель 2026 року залишилася bZ4X). Після виходу електричного кросовера у 2022 році, його продажі залишалися занадто скромними як для амбіцій Toyota.

Тому в bZ 2026 року очікуваний запас ходу становить 505 км, що на 25% більше, ніж у попередньої моделі. Авто також має вбудований зарядний порт NACS, що, зокрема, відкриває доступ до мережі Tesla Supercharger. А попередня підготовка акумулятора та системи терморегуляції, допомагає оптимізувати швидкість заряджання в холодну погоду.

Кросовер отримав два варіанти акумуляторів: 57,7 кВт-год та 74,7 кВт-год. Перший забезпечує 380 км їзди на одному заряді, другий — 505 км.

Toyota заявила, що оновлений електромобіль може заряджатися від 10% до 80% за 30 хвилин за допомогою швидкої зарядки постійним струмом. А завдяки додатковим функціям Plug & Charge зарядка ще ніколи не була такою простою.

Моделі з повним приводом тепер мають до 338 к.с., що на 50% більше завдяки новим напівпровідникам SIC. Моделі з переднім приводом (FWD) забезпечують 221 к.с., порівняно з 201 к.с. у попередника.

Інші оновлення

Фото: carscoops.com

Інтер'єр отримав перероблену центральну консоль. Тепер система включає більший 14-дюймовий сенсорний екран аудіомультимедії Toyota, два бездротові зарядні пристрої для телефонів та зменшену приладову панель.

Стандартні функції включають 7-дюймовий екран водія, підігрів передніх та задніх сидінь, рекуперативне гальмування, систему безпеки Toyota Safety Sense 3.0 та багато іншого.

Toyota оновила свій електричний позашляховик як всередині, так й зовні. Екстер'єр вирізняється новою передньою частиною Toyota у формі молота, яка використовується на нових моделях Camry та Crown. Новий стиль включає перероблені передні крила та вузькі світлодіодні денні ходові вогні.

Раніше на ринку з’явився гібридний автомобіль, здатний проїхати 100 км лише на електротязі. Також ми повідомляли, що в Словаччині розпочали продажі справжніх летючих авто.