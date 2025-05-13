Представлене гібридне авто, здатне проїхати 100 км лише на електротязі

Audi A6 e-hybrid Фото: audi-mediacenter.com

Компанія Audi представила два нові підзарядні гібриди A6 e-hybrid, які відрізняються між собою електричними компонентами. Ціна в Німеччині за базову версію становить від 65 800 євро, за потужніший варіант просять щонайменше 75 050 євро.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Реклама

Читайте також:

Силові установки

Обидві модифікації отримали бензинову дволітрову турбочетвірку потужністю 252 к.с. з крутним моментом 380 Нм. Електромотор вбудовано в корпус роботизованої трансмісії.

Залежно від версії, сумарна потужність системи сягає 299 к.с. та 450 Нм або 367 к.с. та 500 Нм. Базова модель розганяється від 0 до 100 км/год за 6 с, потужніша версія — за 5,3 с.

До нижніх частин багажних відсіків автомобілів вбудована компактна тягова батарея на 20,7 кВт-год, якої вистачає на 100 км електричного ходу. При цьому машина здатна розігнатися до 140 км/год без використання бензинового двигуна.

Режими руху

Фото: audi-mediacenter.com

Плагін-гібриди мають два додаткові режими налаштувань їздової електроніки: EV та Hybrid.

У режимі Hybrid обидва двигуни працюють у тандемі, а бортові системи намагаються підтримувати заряд батареї на високому рівні. Під час EV бензиновий мотор деактивується, й автомобіль повністю переходить на живлення від тягової батареї.

Раніше ми писали, чи варто купувати гібридний автомобіль у 2025 році. Також було назване найдешевше нове гібридне авто в Україні прямо зараз.