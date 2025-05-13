Представлене гібридне авто, здатне проїхати 100 км лише на електротязі

Вийшло гібридне авто, здатне проїхати 100 км на електротязі
Компанія Audi представила два нові підзарядні гібриди A6 e-hybrid, які відрізняються між собою електричними компонентами. Ціна в Німеччині за базову версію становить від 65 800 євро, за потужніший варіант просять щонайменше 75 050 євро.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Силові установки
Обидві модифікації отримали бензинову дволітрову турбочетвірку потужністю 252 к.с. з крутним моментом 380 Нм. Електромотор вбудовано в корпус роботизованої трансмісії.
Залежно від версії, сумарна потужність системи сягає 299 к.с. та 450 Нм або 367 к.с. та 500 Нм. Базова модель розганяється від 0 до 100 км/год за 6 с, потужніша версія — за 5,3 с.
До нижніх частин багажних відсіків автомобілів вбудована компактна тягова батарея на 20,7 кВт-год, якої вистачає на 100 км електричного ходу. При цьому машина здатна розігнатися до 140 км/год без використання бензинового двигуна.
Режими руху
Плагін-гібриди мають два додаткові режими налаштувань їздової електроніки: EV та Hybrid.
У режимі Hybrid обидва двигуни працюють у тандемі, а бортові системи намагаються підтримувати заряд батареї на високому рівні. Під час EV бензиновий мотор деактивується, й автомобіль повністю переходить на живлення від тягової батареї.
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