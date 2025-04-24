Яке найдешевше нове гібридне авто в Україні у 2025 році

Citroen C3. Фото: newsbytesapp.com

В Україні гібридні автомобілі стають дедалі популярнішими завдяки своїй паливній ефективності, екологічності та новітнім технологіям. За даними Укравтопром, у березні 2025 року автопарк нашої країни збільшився на понад 2100 гібридних легковиків, що на 15% більше, ніж торік.

Про найдоступніші варіанти серед нових самозарядних гібридів (HEV) в Україні, повідомив AUTO.RIA.

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Citroen C3 четвертого покоління

Фото: media.stellantis.com

Ціна від 901 800 грн

Цей гібридний крос-хетчбек не надто відрізняється технічними характеристиками від бензинового аналога. Має той самий 1,2-літровий турбодвигун PureTech, але він працює у парі з 21-сильним електромотором та 6-ступеневим роботом DCT. Авто розганяється до 100 км/год за 9,9 с та розвиває максимальну швидкість 184 км/год.

Середня витрата пального становить 5,4 л на 100 км. При цьому в місті він спалює набагато менше бензину, ніж на трасі.

У порівнянні з Citroen C3 попереднього покоління, машина стала більшою — 4015 мм завдовжки, 1755 завширшки та 1577 заввишки. Також модель отримала високий кліренс — 197 мм.

Найдоступніші гібриди в Україні

Fiat Tipo Cross — від 960 000 грн;

— від 960 000 грн; Toyota Yaris — від 1 036 745 грн;

— від 1 036 745 грн; Jeep Avenger — від 1 071 700 грн;

— від 1 071 700 грн; Peugeot 2008 — від 1 125 000 грн;

— від 1 125 000 грн; Toyota Yaris Cross — від 1 136 452 грн;

— від 1 136 452 грн; MG ZS — від 1 141 250 грн;

— від 1 141 250 грн; Alfa Romeo Junior — від 1 144 000 грн;

— від 1 144 000 грн; BYD Seal 06 — від 1 189 290 грн;

— від 1 189 290 грн; Toyota Corolla — від 1 318 656 грн;

— від 1 318 656 грн; KIA Niro — від 1 323 000 грн;

— від 1 323 000 грн; Hyundai Kona — від 1 338 200 грн.

Раніше ми писали про гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році через їхню низьку паливну ефективність. Також експерти назвали три причини обрати Toyota Prius 2025 року.