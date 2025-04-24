Какое самое дешевое новое гибридное авто в Украине в 2025 году

Citroen C3. Фото: newsbytesapp.com

В Украине гибридные автомобили становятся все более популярными благодаря своей топливной эффективности, экологичности и новейшим технологиям. По данным Укравтопром, в марте 2025 года автопарк нашей страны увеличился более чем на 2100 гибридных легковушек, что на 15% больше, чем в прошлом году.

О самых доступных вариантах среди новых самозарядных гибридов (HEV) в Украине, сообщил AUTO.RIA.

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Фото: media.stellantis.com

Цена от 901 800 грн

Этот гибридный кросс-хэтчбек не слишком отличается техническими характеристиками от бензинового аналога. Имеет тот же 1,2-литровый турбодвигатель PureTech, но он работает в паре с 21-сильным электромотором и 6-ступенчатым роботом DCT. Авто разгоняется до 100 км/ч за 9,9 с и развивает максимальную скорость 184 км/ч.

Средний расход топлива составляет 5,4 л на 100 км. При этом в городе он сжигает гораздо меньше бензина, чем на трассе.

По сравнению с Citroen C3 предыдущего поколения, машина стала больше — 4015 мм в длину, 1755 в ширину и 1577 в высоту. Также модель получила высокий клиренс — 197 мм.

Самые доступные гибриды в Украине

Fiat Tipo Cross — от 960 000 грн;

— от 960 000 грн; Toyota Yaris — от 1 036 745 грн;

— от 1 036 745 грн; Jeep Avenger — от 1 071 700 грн;

— от 1 071 700 грн; Peugeot 2008 — от 1 125 000 грн;

— от 1 125 000 грн; Toyota Yaris Cross — от 1 136 452 грн;

— от 1 136 452 грн; MG ZS — от 1 141 250 грн;

— от 1 141 250 грн; Alfa Romeo Junior — от 1 144 000 грн;

— от 1 144 000 грн; BYD Seal 06 — от 1 189 290 грн;

— от 1 189 290 грн; Toyota Corolla — от 1 318 656 грн;

— от 1 318 656 грн; KIA Niro — от 1 323 000 грн;

— от 1 323 000 грн; Hyundai Kona — от 1 338 200 грн.

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