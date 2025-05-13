Представлено гибридное авто, способное проехать 100 км только на электротяге

Audi A6 e-hybrid Фото: audi-mediacenter.com

Компания Audi представила два новых подзарядных гибрида A6 e-hybrid, которые отличаются между собой электрическими компонентами. Цена в Германии за базовую версию составляет от 65 800 евро, за более мощный вариант просят не менее 75 050 евро.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Обе модификации получили бензиновую двухлитровую турбочетверку мощностью 252 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Электромотор встроен в корпус роботизированной трансмиссии.

В зависимости от версии, суммарная мощность системы достигает 299 л.с. и 450 Нм или 367 л.с. и 500 Нм. Базовая модель разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6 с, более мощная версия — за 5,3 с.

В нижние части багажных отсеков автомобилей встроена компактная тяговая батарея на 20,7 кВт-ч, которой хватает на 100 км электрического хода. При этом машина способна разогнаться до 140 км/ч без использования бензинового двигателя.

Режимы движения

Фото: audi-mediacenter.com

Плагин-гибриды имеют два дополнительных режима настроек ездовой электроники: EV и Hybrid.

В режиме Hybrid оба двигателя работают в тандеме, а бортовые системы стараются поддерживать заряд батареи на высоком уровне. При EV бензиновый мотор деактивируется, и автомобиль полностью переходит на питание от тяговой батареи.

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