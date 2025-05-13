Представлено гибридное авто, способное проехать 100 км только на электротяге

Вышло гибридное авто, способное проехать 100 км на электротяге
Компания Audi представила два новых подзарядных гибрида A6 e-hybrid, которые отличаются между собой электрическими компонентами. Цена в Германии за базовую версию составляет от 65 800 евро, за более мощный вариант просят не менее 75 050 евро.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Силовые установки
Обе модификации получили бензиновую двухлитровую турбочетверку мощностью 252 л.с. с крутящим моментом 380 Нм. Электромотор встроен в корпус роботизированной трансмиссии.
В зависимости от версии, суммарная мощность системы достигает 299 л.с. и 450 Нм или 367 л.с. и 500 Нм. Базовая модель разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6 с, более мощная версия — за 5,3 с.
В нижние части багажных отсеков автомобилей встроена компактная тяговая батарея на 20,7 кВт-ч, которой хватает на 100 км электрического хода. При этом машина способна разогнаться до 140 км/ч без использования бензинового двигателя.
Режимы движения
Плагин-гибриды имеют два дополнительных режима настроек ездовой электроники: EV и Hybrid.
В режиме Hybrid оба двигателя работают в тандеме, а бортовые системы стараются поддерживать заряд батареи на высоком уровне. При EV бензиновый мотор деактивируется, и автомобиль полностью переходит на питание от тяговой батареи.
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