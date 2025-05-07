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Стоит ли покупать гибридный автомобиль в 2025 году

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Дата публикации 7 мая 2025 06:00
Гибридные автомобили в 2025 году: покупать или нет
Гибридные автомобили 2025 модельного года. Фото: carmagazine.co.uk

По данным Укравтопром, в марте 2025 года в Украине приобрели 2100 гибридных автомобилей (HEV и PHEV), что на 15% больше, чем в прошлом году. Главные причины популярности — экономия топлива по сравнению с классическими ДВС и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.

Эксперты Car4You рассмотрели плюсы и минусы гибридных авто.

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Преимущества гибридов

  • Экономия горючего

Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателей гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения.

  • Электрическое движение

Авто могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.

  • Рекуперативное торможение

Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.

  • Тихая езда

В режиме электрического движения гибриды намного тише традиционных авто.

Недостатки гибридов

  • Цена

Гибриды обычно дороже по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.

  • Техобслуживание

Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, чьи цены низкими не назовешь.

  • Аккумулятор

Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут требовать замены или восстановления, что может быть дорогостоящим процессом.

  • Запас хода

Многие гибриды могут двигаться на электрической тяге только на короткие расстояния, в среднем 30-40 км.

  • Вес

Из-за батарей и электрического оборудования гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.

  • Вместительность

У многих гибридов батарея и оборудование забирают пространство в автомобиле.

Ранее эксперты назвали, три причины выбрать Toyota Prius 2025 года. Также мы писали, как долго служит батарея гибридного автомобиля.

авто экономия советы автомобиль топливо гибрид
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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