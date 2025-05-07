Гибридные автомобили в 2025 году: покупать или нет

Стоит ли покупать гибридный автомобиль в 2025 году
По данным Укравтопром, в марте 2025 года в Украине приобрели 2100 гибридных автомобилей (HEV и PHEV), что на 15% больше, чем в прошлом году. Главные причины популярности — экономия топлива по сравнению с классическими ДВС и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.
Эксперты Car4You рассмотрели плюсы и минусы гибридных авто.
Преимущества гибридов
- Экономия горючего
Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателей гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения.
- Электрическое движение
Авто могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.
- Рекуперативное торможение
Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.
- Тихая езда
В режиме электрического движения гибриды намного тише традиционных авто.
Недостатки гибридов
- Цена
Гибриды обычно дороже по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.
- Техобслуживание
Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, чьи цены низкими не назовешь.
- Аккумулятор
Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут требовать замены или восстановления, что может быть дорогостоящим процессом.
- Запас хода
Многие гибриды могут двигаться на электрической тяге только на короткие расстояния, в среднем 30-40 км.
- Вес
Из-за батарей и электрического оборудования гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.
- Вместительность
У многих гибридов батарея и оборудование забирают пространство в автомобиле.
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