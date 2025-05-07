Гибридные автомобили в 2025 году: покупать или нет

Гибридные автомобили 2025 модельного года. Фото: carmagazine.co.uk

По данным Укравтопром, в марте 2025 года в Украине приобрели 2100 гибридных автомобилей (HEV и PHEV), что на 15% больше, чем в прошлом году. Главные причины популярности — экономия топлива по сравнению с классическими ДВС и меньшая зависимость от отсутствия электричества по сравнению с электромобилями.

Эксперты Car4You рассмотрели плюсы и минусы гибридных авто.

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Преимущества гибридов

Экономия горючего

Путем комбинации бензинового/дизельного и электрического двигателей гибриды могут значительно снизить расход топлива, особенно в городском цикле движения.

Электрическое движение

Авто могут двигаться исключительно на электрической энергии на короткие расстояния, что позволяет экономить топливо.

Рекуперативное торможение

Технология позволяет заряжать батарею автомобиля во время торможения.

Тихая езда

В режиме электрического движения гибриды намного тише традиционных авто.

Недостатки гибридов

Цена

Гибриды обычно дороже по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельными моделями.

Техобслуживание

Ремонтом и обслуживанием гибридных систем занимаются специализированные СТО, чьи цены низкими не назовешь.

Аккумулятор

Батареи гибридных автомобилей имеют ограниченный срок службы и могут требовать замены или восстановления, что может быть дорогостоящим процессом.

Запас хода

Многие гибриды могут двигаться на электрической тяге только на короткие расстояния, в среднем 30-40 км.

Вес

Из-за батарей и электрического оборудования гибриды могут быть тяжелее традиционных автомобилей, что влияет на их управляемость и динамику.

Вместительность

У многих гибридов батарея и оборудование забирают пространство в автомобиле.

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