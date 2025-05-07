Гібридні автомобілі у 2025 році: купляти або ні

Гібридні автомобілі 2025 модельного року. Фото: carmagazine.co.uk

За даними Укравтопром, у березні 2025 року в Україні придбали 2100 гібридних автомобілів (HEV та PHEV), що на 15% більше, ніж торік. Головні причини популярності — заощадження пального порівняно з класичними ДВЗ та менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.

Експерти Car4You розглянули плюси та мінуси гібридних авто.

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Переваги гібридів

Економія пального

Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигунів гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху.

Електричний рух

Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.

Рекуперативне гальмування

Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.

Тиха їзда

У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.

Недоліки гібридів

Ціна

Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.

Техобслуговування

Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.

Акумулятор

Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни або відновлення, що може бути дорогим процесом.

Запас ходу

Багато гібридів можуть рухатися на електричній тязі лише на короткі відстані, у середньому 30-40 км.

Вага

Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість та динаміку.

Місткість

У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.

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