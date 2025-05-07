Гібридні автомобілі у 2025 році: купляти або ні

Чи варто купувати гібридний автомобіль у 2025 році
За даними Укравтопром, у березні 2025 року в Україні придбали 2100 гібридних автомобілів (HEV та PHEV), що на 15% більше, ніж торік. Головні причини популярності — заощадження пального порівняно з класичними ДВЗ та менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.
Експерти Car4You розглянули плюси та мінуси гібридних авто.
Переваги гібридів
- Економія пального
Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигунів гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху.
- Електричний рух
Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.
- Рекуперативне гальмування
Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.
- Тиха їзда
У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.
Недоліки гібридів
- Ціна
Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.
- Техобслуговування
Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.
- Акумулятор
Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни або відновлення, що може бути дорогим процесом.
- Запас ходу
Багато гібридів можуть рухатися на електричній тязі лише на короткі відстані, у середньому 30-40 км.
- Вага
Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість та динаміку.
- Місткість
У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.
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