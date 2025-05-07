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Чи варто купувати гібридний автомобіль у 2025 році

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Дата публікації: 7 травня 2025 06:00
Гібридні автомобілі у 2025 році: купляти або ні
Гібридні автомобілі 2025 модельного року. Фото: carmagazine.co.uk

За даними Укравтопром, у березні 2025 року в Україні придбали 2100 гібридних автомобілів (HEV та PHEV), що на 15% більше, ніж торік. Головні причини популярності — заощадження пального порівняно з класичними ДВЗ та менша залежність від відсутності електрики порівняно з електромобілями.

Експерти Car4You розглянули плюси та мінуси гібридних авто.

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Переваги гібридів

  • Економія пального

Шляхом комбінації бензинового/дизельного та електричного двигунів гібриди можуть значно знизити витрати пального, особливо у міському циклі руху.

  • Електричний рух

Авто можуть рухатися виключно на електричній енергії на короткі відстані, що дозволяє економити пальне.

  • Рекуперативне гальмування

Технологія дозволяє заряджати батарею автомобіля під час гальмування.

  • Тиха їзда

У режимі електричного руху гібриди набагато тихіші за традиційні авто.

Недоліки гібридів

  • Ціна

Гібриди зазвичай дорожчі в порівнянні з традиційними бензиновими або дизельними моделями.

  • Техобслуговування

Ремонтом та обслуговуванням гібридних систем займаються спеціалізовані СТО, чиї ціни низькими не назвеш.

  • Акумулятор

Батареї гібридних автомобілів мають обмежений термін служби та можуть вимагати заміни або відновлення, що може бути дорогим процесом.

  • Запас ходу

Багато гібридів можуть рухатися на електричній тязі лише на короткі відстані, у середньому 30-40 км.

  • Вага

Через батареї та електричне обладнання гібриди можуть бути важчими за традиційні автомобілі, що впливає на їх керованість та динаміку.

  • Місткість

У багатьох гібридів батарея та обладнання забирають простір в автомобілі.

Раніше експерти назвали, три причини обрати Toyota Prius 2025 року. Також ми писали, як довго служить батарея гібридного автомобіля.

авто економія поради автомобіль пальне гібрид
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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