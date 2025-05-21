Почему Toyota тайно обратилась к Nissan

Автомобили Toyota и Nissan. Фото: nissanzclub.com

В конце прошлого года Nissan вела активные спасительные для себя переговоры с Honda о возможном слиянии, но объединение сорвалось, оставив автопроизводителя наедине с кучей нерешенных проблем. Впрочем, стало известно, что сейчас помощь предложила другая японская корпорация.

Об этом написал Cars Coops.

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По данным японской газеты Mainichi, еще в феврале руководитель Toyota связался с Nissan, предлагая поддержку. Детали беседы остаются неизвестными, ведь компании не подтвердили никаких переговоров о потенциальном партнерстве. Однако трудно игнорировать тот факт, что Toyota может рассматривать нынешнее трудное положение Nissan как первоклассную бизнес-возможность.

Toyota имеет долгую историю незаметного увеличения своего финансового влияния в других автомобильных компаниях. Например, она впервые приобрела 0,22% акций Daihatsu почти 60 лет назад, постепенно увеличив свою долю до 33,4% в 1995 году, до 51,2% в 1998 году, пока в 2016-м полностью не поглотила компанию.

Это еще не все. Toyota также сделала значительные инвестиции в других производителей автомобилей, владея около 20% акций Subaru и примерно по 5% акций Suzuki и Mazda. Поэтому очевидно, что автогигант не впервые делает продуманные инвестиции, когда для этого наступает время.

Nissan сокращает производство

Так или иначе, но главный исполнительный директор Nissan Иван Эспиноса подчеркнул, что его компания открыта для новых партнеров, хотя сейчас и сосредоточена на решении своих внутренних проблем в краткосрочной перспективе.

Действующий план реорганизации бренда включает сокращение 20 000 рабочих мест во всей глобальной сети компании, снижение средней стоимости рабочего часа персонала на 20%, уменьшение сложности деталей на 70% и сокращение количества используемых платформ. Nissan также намерен закрыть семь из 17 своих производственных мощностей по всему миру.

Ранее мы писали, почему Toyota кардинально изменила свой трехлетний кроссовер. Также сообщалось, что Nissan выпустит в Европе переработанный до неузнаваемости культовый электромобиль Leaf третьего поколения.