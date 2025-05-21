Чому Toyota таємно звернулася до Nissan

Автомобілі Toyota та Nissan. Фото: nissanzclub.com

Наприкінці минулого року Nissan вела активні рятівні для себе переговори з Honda щодо можливого злиття, але об'єднання зірвалося, залишивши автовиробника наодинці з купою нерозв’язаних проблем. Втім, стало відомо, що наразі допомогу запропонувала інша японська корпорація.

Про це написав Cars Coops.

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Довга історія поглинань

За даними японської газети Mainichi, ще у лютому керівник Toyota зв'язався з Nissan, пропонуючи підтримку. Деталі бесіди залишаються невідомими, адже компанії не підтвердили жодних переговорів про потенційне партнерство. Однак важко ігнорувати той факт, що Toyota може розглядати нинішнє скрутне становище Nissan як першокласну бізнес-можливість.

Toyota має довгу історію непомітного збільшення свого фінансового впливу в інших автомобільних компаніях. Наприклад, вона вперше придбала 0,22% акцій Daihatsu майже 60 років тому, поступово збільшивши свою частку до 33,4% у 1995 році, до 51,2% у 1998 році, поки у 2016-му повністю не поглинула компанію.

Це ще не все. Toyota також зробила значні інвестиції в інших виробників автомобілів, володіючи близько 20% акцій Subaru та приблизно по 5% акцій Suzuki та Mazda. Тож очевидно, що автогігант не вперше робить продумані інвестиції, коли для цього настає час.

Nissan скорочує виробництво

Хай там як, але головний виконавчий директор Nissan Іван Еспіноса підкреслив, що його компанія відкрита для нових партнерів, хоча й наразі зосереджена на розв’язанні своїх внутрішніх проблем в короткостроковій перспективі.

Чинний план реорганізації бренду включає скорочення 20 000 робочих місць у всій глобальній мережі компанії, зниження середньої вартості робочої години персоналу на 20%, зменшення складності деталей на 70% та скорочення кількості використовуваних платформ. Nissan також має намір закрити сім із 17 своїх виробничих потужностей по всьому світу.

Раніше ми писали, чому Toyota кардинально змінила свій трирічний кросовер. Також повідомлялося, що Nissan випустить в Європі перероблений до невпізнанності культовий електромобіль Leaf третього покоління.