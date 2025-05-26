Подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser: стоит ли купить

2014 Toyota FJ Cruiser Фото: driving.ca

Toyota FJ Cruiser занимает особое место в линейке внедорожников японской компании. Несмотря на то, что автомобиль выпускался только в течение 2007-2014 года и прекратил производство из-за низких продаж, сегодня он стал чем-то вроде культовой классики.

Какие из годов выпуска внедорожника можно приобрести без риска проводить много времени на СТО, написал Slash Gear.

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2009 Toyota FJ Cruiser

Надежность Toyota FJ Cruiser с начала производства была на посредственном уровне. На модель 2007 года было подано 586 жалоб водителей в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Впрочем, уже на FJ Cruiser 2009 года поступило всего шесть жалоб водителей - это удивительно мало для любого автомобиля. У модели этого года был случай преждевременного ржавления, но это была единственная жалоба, что не похоже на распространенную проблему.

Для этого автомобиля было опубликовано 12 отзывов: начиная от неправильной маркировки давления в шинах и заканчивая плохой проводкой подогревателей сидений. Если эти отзывы были учтены и исправлены, то нет причин для беспокойства относительно FJ Cruiser 2009 года.

2012-2014 Toyota FJ Cruiser

Следующие два модельных года внедорожника имели множество проблем, пока их удалось в целом решить: на 2012 FJ Cruiser поступило лишь 38 жалоб и опубликовано пять отзывов, на 2013 — 21 жалоба и четыре отзыва, на 2014 — 27 жалоб и пять отзывов.

Самой распространенной проблемой всех трех модельных лет было ржавление рамы. Отзыв этих FJ Cruiser охватывали много тех же тем, что и модель 2009 года, в частности неправильную маркировку давления в шинах и слишком высокую максимальную яркость фар.

Понятно, что ни один модельный год Toyota FJ Cruiser не является идеальным, но эти четыре авто явно на голову выше других.

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