Новый Toyota Land Cruiser — фото, общий вид, все детали

Новый Toyota FJ Cruiser — как он выглядит
Toyota готовится выпустить новую, "молодую" версию Land Cruiser. Ожидается, что это произойдет в начале 2026 года, но сам ажиотаж только растет.
Уже опубликован новый патентный чертеж модели, благодаря которому можно разглядеть экстерьер нового внедорожника, пишет Carscoops.
По данным СМИ, Toyota держала всю информацию с момента выпуска единственного тизера модели в августе 2023 года. С тех пор слухи работали сверхурочно.
Есть версия, что компания планирует возродить название FJ Cruiser, хотя официального подтверждения пока нет.
Как будет выглядеть новый Land Cruiser
Компактный внедорожник с пятидверной конфигурацией и квадратной, утилитарной посадкой.
Элементы дизайна, на которые стоит обратить внимание — это выраженные передние крылья, толстые задние стойки и почти комично вертикальная задняя часть с полноразмерным запасным колесом, установленным на задней двери.
Нижняя часть кузова имеет неокрашенное пластиковое покрытие, которое огибает бамперы, крылья и боковые пороги — все это классические внедорожные стилистические решения, призванные намекать на прочные характеристики внедорожника.
Эволюция
Эта модель является естественным развитием концепта Compact Cruiser EV 2021 года, хотя она заметно больше.
Ожидается, что его архитектура будет общей с Hilux и Fortuner следующего поколения, и, вероятно, будет иметь некоторые значительные обновления по сравнению с текущим Hilux Champ.
Есть вероятность, что новая модель будет оборудована 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем.
Напомним, стало известно, стоит ли купить подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser.
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