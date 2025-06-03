Новый Toyota Land Cruiser — фото, общий вид, все детали

Патентное изображение Toyota FJ Cruiser. Фото: carscoops.com

Toyota готовится выпустить новую, "молодую" версию Land Cruiser. Ожидается, что это произойдет в начале 2026 года, но сам ажиотаж только растет.

Уже опубликован новый патентный чертеж модели, благодаря которому можно разглядеть экстерьер нового внедорожника, пишет Carscoops.

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По данным СМИ, Toyota держала всю информацию с момента выпуска единственного тизера модели в августе 2023 года. С тех пор слухи работали сверхурочно.

Есть версия, что компания планирует возродить название FJ Cruiser, хотя официального подтверждения пока нет.

Toyota Land Cruiser. Фото: СarsCoops

Как будет выглядеть новый Land Cruiser

Компактный внедорожник с пятидверной конфигурацией и квадратной, утилитарной посадкой.

Элементы дизайна, на которые стоит обратить внимание — это выраженные передние крылья, толстые задние стойки и почти комично вертикальная задняя часть с полноразмерным запасным колесом, установленным на задней двери.

Нижняя часть кузова имеет неокрашенное пластиковое покрытие, которое огибает бамперы, крылья и боковые пороги — все это классические внедорожные стилистические решения, призванные намекать на прочные характеристики внедорожника.

Toyota Land Cruiser. Фото: СarsCoops

Эволюция

Эта модель является естественным развитием концепта Compact Cruiser EV 2021 года, хотя она заметно больше.

Ожидается, что его архитектура будет общей с Hilux и Fortuner следующего поколения, и, вероятно, будет иметь некоторые значительные обновления по сравнению с текущим Hilux Champ.

Есть вероятность, что новая модель будет оборудована 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем.

Напомним, стало известно, стоит ли купить подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser.