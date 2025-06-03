McLaren презентовал 750S Le Mans — всего 50 эксклюзивных авто

Новый спорткар MсLaren. Фото: cars.mclaren.com

В 1995 году McLaren с первой попытки выиграл знаменитую гонку Ле-Ман. Именно этому достижению посвящен выпуск нового суперкара, который увидел свет спустя 30 лет после этой победы.

Компания выпускает очередную лимитированную серию суперкаров, за основу которой была взята модель 750S, пишет СагѕСооорѕ. Это эксклюзивная и очень ограниченная серия, всего будет выпущено лишь 50 экземпляров этого авто.

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McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Особенности нового суперкара

Его отличие от стандартного купе 750S в комплекте High Downforce Kit от подразделения MSO (McLaren Special Operations), который увеличивает прижимную силу на 10%.

Он включает более заметный сплиттер на переднем бампере, воздухозаборник на крыше, более активный задний спойлер и жалюзи под крылом сзади, изготовленные из углеродного волокна.

McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Внешний вид

Эксклюзив доступен в цветах Le Mans Grey или McLaren Orange с эмблемой LM на профиле. Он также оснащен культовыми пятиспицевыми легкосплавными дисками LM с отделкой Stealth.

Тормозные суппорты окрашены в золотой цвет F1 с красным логотипом McLaren и опциональным улучшенным тормозным механизмом Track Brake.

В салоне нового суперкара от McLaren сочетаются черная алькантара цвета Carbon Black и мягкая кожа цвета Jet Black с акцентами из алькантары цвета Dove Gray или McLaren Orange. Брендирование Le Mans вышито на подголовниках и ковриках, а также есть уникальная табличка, которая напоминает вам, что вы сидите в одном из всего 50 автомобилей.

McLaren 750S. Фото: carscoops.com

Производительность

Характеристики производительности остались неизменными. Это центрально расположенный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 740 лошадиных сил и 590 фунт-футов крутящего момента.

Напомним, Toyota готовится выпустить новую, "молодую" версию Land Cruiser. Ожидается, что это произойдет в начале 2026 года.