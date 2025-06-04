Toyota GR Corolla на жидком водороде проехала 468 кругов в Фудзи

GR Corolla на жидком водороде. Фото: Toyota

Toyota успешно провела испытания на выносливость для автомобиля, который использует двигатель на жидком водороде. Это произошло прямо во время длительной гонки.

Концепт GR Corolla H2 от Toyota показал свои лучшие результаты во время гонки на выносливость "24 часа Фудзи", которая состоялась в минувшие выходные, пишет Interesting Engineering.

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Автомобиль под названием Toyota Gazoo Rookie Racing (TG-RR) преодолел 468 кругов. Это всего на 10 кругов меньше его рекорда 2022 года в 478 кругов, которого он достиг до перехода с газообразного водорода на жидкий в 2023 году.

Как прошла гонка

Она прошла тяжело. Автомобилям мешал густой туман, также в течение ночи были остановки из-за красного флага, видимость желала лучшего.

Несмотря на это, GR Corolla H2 преодолел 83,6 процента кругов, преодоленных победителем гонок. Это значительное улучшение по сравнению с результатом 2022 года, когда он достиг лишь 62,9 процента.

Нововведения

Одним из самых больших нововведений стало добавление нового режима "обедненного сгорания". Эта система обнаруживает, когда не требуется полная мощность, и соответственно регулирует сгорание водорода. Цель заключается в повышении эффективности без ущерба для производительности.

Еще одно обновление касается клапана заправки водородом автомобиля. Внутренняя структура поршня была переработана, инженеры устранили потребность во внешнем приводе. Это изменение снизило риск утечки водорода и сократило время заправки автомобиля на 30 процентов.

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