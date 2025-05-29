Гібрид став найпопулярнішим автомобілем Європи

Емблема PHEV. Фото: simanaitissays.com

За перші чотири місяці 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в країнах Євросоюзу скоротилася на 1,2% порівняно з аналогічним періодом торік. Втім, у квітні продажі зросли на 1,3% у річному обчисленні, демонструючи ознаки відновлення, попри непередбачувану світову економічну ситуацію.

Про це повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів (АСЕА).

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Електромобілі

За перші чотири місяці 2025 року продажі нових електромобілів зросли на 26,4% до 558 262 одиниць (15,3% від загальної частки ринку ЄС). Три з чотирьох найбільших ринків ЄС, на які припадає 63% усіх реєстрацій електрокарів, продемонстрували значне зростання: Німеччина (+42,8%), Бельгія (+31,3%) та Нідерланди (+6,4%).

Гібридні автомобілі

Зростання нових гібридних автомобілів (HEV) становило 20,8%, що зумовлено збільшенням продажів на чотирьох найбільших ринках: Франції (+44,9%), Іспанії (+35,8%), Італії (+15%) та Німеччині (+11%). У підсумку за перші чотири місяці 2025 року продано 1 285 486 одиниць HEV, що становить 35,3% авторинку ЄС.

Реєстрації гібридних електромобілів із підзарядкою (PHEV) зросли на 7,8% у квітні 2025 року з початку року, до загальної кількості 287 850 одиниць. Значно збільшилися обсяги реалізації у Німеччині (+46,6%) та Іспанії (+42,8%). В результаті, PHEV становлять 7,9% від загальної кількості нових авто в ЄС за звітний період.

Разом усі види гібридів захопили понад 43% авторинку Європи.

Бензинові та дизельні авто

До кінця квітня 2025 року реєстрація бензинових автомобілів скоротилася аж на 20,6%. Найбільше зниження продемонстрували: Франція (-35,2%), Німеччина (-26,6%), Італія (-14,4%) та Іспанія (-12,7%). Наразі частка ринку бензинових авто знизилася до 28,6% порівняно з 35,6% за аналогічний період торік.

Ринок дизельних машин скоротився на 26,4%, в результаті чого їхня частка ринку у квітні 2025 року становила лише 9,6%.

Цікаво, що це скорочення відбулося на тлі зниження цін на бензин на 20,6%, на дизпаливо — на 24,4%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС

Гібриди (HEV): 320 725 одиниць (+21%); Бензинові авто: 261 709 од. (-21%); Електромобілі (BEV): 145 341 од. (+34%); Дизельні авто: 88 974 од. (-24%); Плагін-гібриди (PHEV): 81 554 од. (+31%); Інші: 27 055 од. (-11%).

Нові авто в Україні

Аналогічні тренди спостерігаються й на українському ринку нових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, найбільше зростання у 2025 році зафіксовано у гібридів, які протягом року подвоїли свою частку з 14,87% до 27,27%. Водночас дизель втратив понад 6%, знизившись до 20,44%, а бензин — на понад 5% (до 37,55%).

Інфографіка: eauto.org.ua

Електромобілі отримали незначне зменшення частки (-0,75%). Продовжується втрата інтересу автовласників до нових авто з ГБО — лише 0,17% у 2025 році, порівняно з 0,42% торік.

Раніше ми писали, чому автогіганти повертаються до двигунів внутрішнього згоряння. Також повідомлялося, який бренд має найбільший прибуток з одного автомобіля.