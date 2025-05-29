Гібрид став найпопулярнішим автомобілем Європи

Найпопулярнішим автомобілем Європи став гібрид
За перші чотири місяці 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в країнах Євросоюзу скоротилася на 1,2% порівняно з аналогічним періодом торік. Втім, у квітні продажі зросли на 1,3% у річному обчисленні, демонструючи ознаки відновлення, попри непередбачувану світову економічну ситуацію.
Про це повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів (АСЕА).
Електромобілі
За перші чотири місяці 2025 року продажі нових електромобілів зросли на 26,4% до 558 262 одиниць (15,3% від загальної частки ринку ЄС). Три з чотирьох найбільших ринків ЄС, на які припадає 63% усіх реєстрацій електрокарів, продемонстрували значне зростання: Німеччина (+42,8%), Бельгія (+31,3%) та Нідерланди (+6,4%).
Гібридні автомобілі
Зростання нових гібридних автомобілів (HEV) становило 20,8%, що зумовлено збільшенням продажів на чотирьох найбільших ринках: Франції (+44,9%), Іспанії (+35,8%), Італії (+15%) та Німеччині (+11%). У підсумку за перші чотири місяці 2025 року продано 1 285 486 одиниць HEV, що становить 35,3% авторинку ЄС.
Реєстрації гібридних електромобілів із підзарядкою (PHEV) зросли на 7,8% у квітні 2025 року з початку року, до загальної кількості 287 850 одиниць. Значно збільшилися обсяги реалізації у Німеччині (+46,6%) та Іспанії (+42,8%). В результаті, PHEV становлять 7,9% від загальної кількості нових авто в ЄС за звітний період.
Разом усі види гібридів захопили понад 43% авторинку Європи.
Бензинові та дизельні авто
До кінця квітня 2025 року реєстрація бензинових автомобілів скоротилася аж на 20,6%. Найбільше зниження продемонстрували: Франція (-35,2%), Німеччина (-26,6%), Італія (-14,4%) та Іспанія (-12,7%). Наразі частка ринку бензинових авто знизилася до 28,6% порівняно з 35,6% за аналогічний період торік.
Ринок дизельних машин скоротився на 26,4%, в результаті чого їхня частка ринку у квітні 2025 року становила лише 9,6%.
Цікаво, що це скорочення відбулося на тлі зниження цін на бензин на 20,6%, на дизпаливо — на 24,4%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС
- Гібриди (HEV): 320 725 одиниць (+21%);
- Бензинові авто: 261 709 од. (-21%);
- Електромобілі (BEV): 145 341 од. (+34%);
- Дизельні авто: 88 974 од. (-24%);
- Плагін-гібриди (PHEV): 81 554 од. (+31%);
- Інші: 27 055 од. (-11%).
Нові авто в Україні
Аналогічні тренди спостерігаються й на українському ринку нових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, найбільше зростання у 2025 році зафіксовано у гібридів, які протягом року подвоїли свою частку з 14,87% до 27,27%. Водночас дизель втратив понад 6%, знизившись до 20,44%, а бензин — на понад 5% (до 37,55%).
Електромобілі отримали незначне зменшення частки (-0,75%). Продовжується втрата інтересу автовласників до нових авто з ГБО — лише 0,17% у 2025 році, порівняно з 0,42% торік.
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