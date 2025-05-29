Навіщо автогіганти повертаються до двигунів внутрішнього згоряння

Гібридні автомобілі 2025 року. Фото: carmagazine.co.uk

Хоча глобальний перехід на електромобілі здається неминучим, кілька великих автомобільних компаній повертаються до двигунів внутрішнього згоряння та гібридів. Такі рішення ухвалені попри суворі правила Євросоюзу, які мають на меті припинити продаж ДВЗ до 2035 року.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Перехід назад

Новий керівник європейського підрозділу корпорації Stellantis Жан-Філіп Імпарато нещодавно оголосив про розширення виробництва авто з двигунами внутрішнього згоряння. Stellantis не лише розробляє нові дизельні мотори, а й планує адаптувати до них низку моделей, щоб збільшити свою пропозицію до 2030 року.

Це не ізольована ініціатива, позаяк General Motors, Porsche, BMW, Volkswagen, Mercedes, а також бренди Smart та DS чітко заявили про бажання зберегти або розширити свій традиційний асортимент.

Наприклад, Porsche випустить термоелектричні версії автомобілів, спочатку анонсованих як повністю електричні, з інвестиціями в 800 000 000 євро. Smart представила модель №5, оснащену бензиновим двигуном, а DS пропонує гібридну версію моделі №8. Volkswagen розглядає можливість продовження виробництва Golf, T-Roc та Tiguan й після 2033 року.

Економічні питання

Протягом 2025 року буде запущено 205 бензинових моделей та 116 гібридних автомобілів. Mercedes планує представити 19 бензинових та 17 електромобілів між 2025 та 2027 роками. Світові продажі електромобілів зростають, але нерівномірно. Наприклад, торік продажі електричного седана Porsche впали на 49%.

Тож виробники роблять ставку на ДВЗ, позаяк вони пропонують привабливішу маржу. Плюс гібридна технологія набирає обертів у Європі, допомагаючи досягати цільових показників викидів CO2, встановлених Брюсселем, одночасно задовольняючи ринковий попит.

Раніше ми писали про усі нововведення довгоочікуваного кросовера Toyota RAV4 2026 року. Також повідомлялося, що вийшло гібридне авто, здатне проїхати 100 км на електротязі.