Зачем автогиганты возвращаются к двигателям внутреннего сгорания

Гибридные автомобили 2025 года. Фото: carmagazine.co.uk

Хотя глобальный переход на электромобили кажется неизбежным, несколько крупных автомобильных компаний возвращаются к двигателям внутреннего сгорания и гибридам. Такие решения приняты, несмотря на строгие правила Евросоюза, цель которых — прекратить продажу ДВС к 2035 году.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Переход назад

Новый руководитель европейского подразделения корпорации Stellantis Жан-Филипп Импарато недавно объявил о расширении производства авто с двигателями внутреннего сгорания. Stellantis не только разрабатывает новые дизельные моторы, но и планирует адаптировать к ним ряд моделей, чтобы увеличить свое предложение к 2030 году.

Это не изолированная инициатива, поскольку General Motors, Porsche, BMW, Volkswagen, Mercedes, а также бренды Smart и DS четко заявили о желании сохранить или расширить свой традиционный ассортимент.

Например, Porsche выпустит термоэлектрические версии автомобилей, изначально анонсированных как полностью электрические, с инвестициями в 800 000 000 евро. Smart представила модель №5, оснащенную бензиновым двигателем, а DS предлагает гибридную версию модели №8. Volkswagen рассматривает возможность продолжения производства Golf, T-Roc и Tiguan и после 2033 года.

Экономические вопросы

В течение 2025 года будет запущено 205 бензиновых моделей и 116 гибридных автомобилей. Mercedes планирует представить 19 бензиновых и 17 электромобилей между 2025 и 2027 годами. Мировые продажи электромобилей растут, но неравномерно. Например, в прошлом году продажи электрического седана Porsche упали на 49%.

Поэтому производители делают ставку на ДВС, так как они предлагают более привлекательную маржу. Плюс гибридная технология набирает обороты в Европе, помогая достигать целевых показателей выбросов CO2, установленных Брюсселем, одновременно удовлетворяя рыночный спрос.

Ранее мы писали обо всех нововведениях долгожданного кроссовера Toyota RAV4 2026 года. Также сообщалось, что вышло гибридное авто, способное проехать 100 км на электротяге.