Гибрид стал самым популярным автомобилем Европы

Эмблема PHEV. Фото: simanaitissays.com

За первые четыре месяца 2025 года количество регистраций новых автомобилей в странах Евросоюза сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, в апреле продажи выросли на 1,3% в годовом исчислении, демонстрируя признаки восстановления, несмотря на непредсказуемую мировую экономическую ситуацию.

Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА).

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Электромобили

За первые четыре месяца 2025 года продажи новых электромобилей выросли на 26,4% до 558 262 единиц (15,3% от общей доли рынка ЕС). Три из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится 63% всех регистраций электрокаров, продемонстрировали значительный рост: Германия (+42,8%), Бельгия (+31,3%) и Нидерланды (+6,4%).

Гибридные автомобили

Рост новых гибридных автомобилей (HEV) составил 20,8%, что обусловлено увеличением продаж на четырех крупнейших рынках: Франции (+44,9%), Испании (+35,8%), Италии (+15%) и Германии (+11%). В итоге за первые четыре месяца 2025 года продано 1 285 486 единиц HEV, что составляет 35,3% авторынка ЕС.

Регистрации гибридных электромобилей с подзарядкой (PHEV) выросли на 7,8% в апреле 2025 года с начала года, до общего количества 287 850 единиц. Значительно увеличились объемы реализации в Германии (+46,6%) и Испании (+42,8%). В результате PHEV составляют 7,9% от общего количества новых авто в ЕС за отчетный период.

Вместе все виды гибридов захватили более 43% авторынка Европы.

Бензиновые и дизельные авто

К концу апреля 2025 года регистрация бензиновых автомобилей сократилась аж на 20,6%. Наибольшее снижение продемонстрировали: Франция (-35,2%), Германия (-26,6%), Италия (-14,4%) и Испания (-12,7%). Сейчас доля рынка бензиновых авто снизилась до 28,6% по сравнению с 35,6% за аналогичный период прошлого года.

Рынок дизельных машин сократился на 26,4%, в результате чего их доля рынка в апреле 2025 года составила лишь 9,6%.

Интересно, что это сокращение произошло на фоне снижения цен на бензин на 20,6%, на дизтопливо — на 24,4%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС

Гибриды (HEV): 320 725 единиц (+21%); Бензиновые авто: 261 709 ед. (-21%); Электромобили (BEV): 145 341 ед. (+34%); Дизельные авто: 88 974 ед. (-24%); Плагин-гибриды (PHEV): 81 554 ед. (+31%); Другие: 27 055 ед. (-11%).

Новые авто в Украине

Аналогичные тренды наблюдаются и на украинском рынке новых автомобилей. По данным Института исследований авторынка, наибольший рост в 2025 году зафиксирован у гибридов, которые в течение года удвоили свою долю с 14,87% до 27,27%. В то же время дизель потерял более 6%, снизившись до 20,44%, а бензин - более чем на 5% (до 37,55%).

Инфографика: eauto.org.ua

Электромобили получили незначительное уменьшение доли (-0,75%). Продолжается потеря интереса автовладельцев к новым авто с ГБО — всего 0,17% в 2025 году, по сравнению с 0,42% в прошлом году.

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