Гибрид стал самым популярным автомобилем Европы

Самым популярным автомобилем Европы стал гибрид
За первые четыре месяца 2025 года количество регистраций новых автомобилей в странах Евросоюза сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, в апреле продажи выросли на 1,3% в годовом исчислении, демонстрируя признаки восстановления, несмотря на непредсказуемую мировую экономическую ситуацию.
Об этом сообщила Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА).
Электромобили
За первые четыре месяца 2025 года продажи новых электромобилей выросли на 26,4% до 558 262 единиц (15,3% от общей доли рынка ЕС). Три из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится 63% всех регистраций электрокаров, продемонстрировали значительный рост: Германия (+42,8%), Бельгия (+31,3%) и Нидерланды (+6,4%).
Гибридные автомобили
Рост новых гибридных автомобилей (HEV) составил 20,8%, что обусловлено увеличением продаж на четырех крупнейших рынках: Франции (+44,9%), Испании (+35,8%), Италии (+15%) и Германии (+11%). В итоге за первые четыре месяца 2025 года продано 1 285 486 единиц HEV, что составляет 35,3% авторынка ЕС.
Регистрации гибридных электромобилей с подзарядкой (PHEV) выросли на 7,8% в апреле 2025 года с начала года, до общего количества 287 850 единиц. Значительно увеличились объемы реализации в Германии (+46,6%) и Испании (+42,8%). В результате PHEV составляют 7,9% от общего количества новых авто в ЕС за отчетный период.
Вместе все виды гибридов захватили более 43% авторынка Европы.
Бензиновые и дизельные авто
К концу апреля 2025 года регистрация бензиновых автомобилей сократилась аж на 20,6%. Наибольшее снижение продемонстрировали: Франция (-35,2%), Германия (-26,6%), Италия (-14,4%) и Испания (-12,7%). Сейчас доля рынка бензиновых авто снизилась до 28,6% по сравнению с 35,6% за аналогичный период прошлого года.
Рынок дизельных машин сократился на 26,4%, в результате чего их доля рынка в апреле 2025 года составила лишь 9,6%.
Интересно, что это сокращение произошло на фоне снижения цен на бензин на 20,6%, на дизтопливо — на 24,4%.
Регистрация новых автомобилей в ЕС
- Гибриды (HEV): 320 725 единиц (+21%);
- Бензиновые авто: 261 709 ед. (-21%);
- Электромобили (BEV): 145 341 ед. (+34%);
- Дизельные авто: 88 974 ед. (-24%);
- Плагин-гибриды (PHEV): 81 554 ед. (+31%);
- Другие: 27 055 ед. (-11%).
Новые авто в Украине
Аналогичные тренды наблюдаются и на украинском рынке новых автомобилей. По данным Института исследований авторынка, наибольший рост в 2025 году зафиксирован у гибридов, которые в течение года удвоили свою долю с 14,87% до 27,27%. В то же время дизель потерял более 6%, снизившись до 20,44%, а бензин - более чем на 5% (до 37,55%).
Электромобили получили незначительное уменьшение доли (-0,75%). Продолжается потеря интереса автовладельцев к новым авто с ГБО — всего 0,17% в 2025 году, по сравнению с 0,42% в прошлом году.
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