Toyota надо продать 50 машин, чтобы заработать как Ferrari с одного авто

Какой бренд имеет наибольшую прибыль с одного автомобиля
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2024 году в мире было куплено 74 600 000 новых легковых машин более 100 различных автомобильных брендов, наибольшую реализацию из которых показала Toyota — 9 090 000 единиц. Но самые высокие прибыли среди всех получила Ferrari, которая смогла продать всего 13 752 авто.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Прибыльные бренды
Ferrari возглавила мировой рейтинг прибыльности 2024 года, получив 1 880 000 000 евро и опередив Porsche, которая потеряла немало средств из-за вялого спроса на ее электрические модели. А каждая сделка, заключенная Ferrari с покупателем ее автомобилей в прошлом году, приносила итальянцам в среднем 136 700 евро прибыли.
Сколько новых авто надо продать другим брендам, чтобы получить такую же сумму, которую зарабатывает Ferrari с продажи одного автомобиля?
- Ferrari: 1 авто (прибыль с одного авто 136 700 евро);
- Porsche: 7,5 авто (18 140 евро);
- Mercedes-Benz: 24 авто (5 690 евро);
- BMW: 29 авто (4 690 евро);
- Tesla: 36 авто (3 800 евро);
- Subaru: 45 авто (3 030 евро);
- Toyota: 50 авто (2 710 евро);
- Volvo: 54 авто (2 550 евро);
- Hyundai/Kia: 56 авто (2 430 евро);
- Honda: 59 авто (2 320 евро);
- Volkswagen: 65 авто (2 110 евро);
- Land Rover: 76 авто (1 790 евро);
- BYD: 88 авто (1 560 евро);
- Renault: 120 авто (1 140 евро);
- Suzuki: 121 авто (1 130 евро).
Убыточные проекты
По данным JATO, бренд Leapmotor, совладельцем которого является группа Stellantis, до сих пор теряет на каждом проданном электромобиле 1 420 евро. Однако это еще неплохо на фоне операционных потерь:
- Lucid: минус 283 470 евро на каждом новом авто;
- Rivian: минус 87 360 евро;
- Nio: минус 14 310 евро;
- Xpeng: минус 4 610 евро.
Выход на полную производственную мощность и окупаемость требует определенного времени, ведь для начала выпуска новых электромобилей с нуля упомянутым, брендам пришлось привлечь значительные средства авансом для разработки моделей, строительства или покупки и переоборудования производственных мощностей, выплат поставщикам компонентов и тому подобное.
В 2024 году Lucid продал более 10 000 новых авто. Это больше, чем компания изготовила в течение прошлого года. В то же время Rivian смог реализовать 50 000 новых электрических внедорожников.
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