Toyota надо продать 50 машин, чтобы заработать как Ferrari с одного авто

Автомобили Ferrari. Фото: classicandsportscar.com

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2024 году в мире было куплено 74 600 000 новых легковых машин более 100 различных автомобильных брендов, наибольшую реализацию из которых показала Toyota — 9 090 000 единиц. Но самые высокие прибыли среди всех получила Ferrari, которая смогла продать всего 13 752 авто.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Прибыльные бренды

Ferrari возглавила мировой рейтинг прибыльности 2024 года, получив 1 880 000 000 евро и опередив Porsche, которая потеряла немало средств из-за вялого спроса на ее электрические модели. А каждая сделка, заключенная Ferrari с покупателем ее автомобилей в прошлом году, приносила итальянцам в среднем 136 700 евро прибыли.

Сколько новых авто надо продать другим брендам, чтобы получить такую же сумму, которую зарабатывает Ferrari с продажи одного автомобиля?

Ferrari: 1 авто (прибыль с одного авто 136 700 евро); Porsche: 7,5 авто (18 140 евро); Mercedes-Benz: 24 авто (5 690 евро); BMW: 29 авто (4 690 евро); Tesla: 36 авто (3 800 евро); Subaru: 45 авто (3 030 евро); Toyota: 50 авто (2 710 евро); Volvo: 54 авто (2 550 евро); Hyundai/Kia: 56 авто (2 430 евро); Honda: 59 авто (2 320 евро); Volkswagen: 65 авто (2 110 евро); Land Rover: 76 авто (1 790 евро); BYD: 88 авто (1 560 евро); Renault: 120 авто (1 140 евро); Suzuki: 121 авто (1 130 евро).

Убыточные проекты

По данным JATO, бренд Leapmotor, совладельцем которого является группа Stellantis, до сих пор теряет на каждом проданном электромобиле 1 420 евро. Однако это еще неплохо на фоне операционных потерь:

Lucid: минус 283 470 евро на каждом новом авто; Rivian: минус 87 360 евро; Nio: минус 14 310 евро; Xpeng: минус 4 610 евро.

Выход на полную производственную мощность и окупаемость требует определенного времени, ведь для начала выпуска новых электромобилей с нуля упомянутым, брендам пришлось привлечь значительные средства авансом для разработки моделей, строительства или покупки и переоборудования производственных мощностей, выплат поставщикам компонентов и тому подобное.

В 2024 году Lucid продал более 10 000 новых авто. Это больше, чем компания изготовила в течение прошлого года. В то же время Rivian смог реализовать 50 000 новых электрических внедорожников.

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