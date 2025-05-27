Уже каждое седьмое новое авто в Украине произведено в Китае

Zeekr 001 Фото: topgear.com

Сегодня в Украине доля китайских авто на вторичном рынке очень скромная, но среди новых автомобилей транспортные средства из Поднебесной уже достаточно уверенно двигаются вперед. А опыт Европы показывает, что производители из КНР могут неожиданно для всех увеличить присутствие на рынке.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Вторичный рынок

В апреле доля легковых автомобилей, произведенных в Китае, в структуре внутренних перепродаж составила символические 1,4%. Средний возраст таких авто — 9 лет.

Самой популярной моделью стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4 Crozz (продано 88 единиц). Авто стало лидером сегмента даже несмотря на всем известные проблемы со сбоем мультимедийной системы, нестабильную работу кондиционера и зарядного порта формата GB/T, а также ограниченный функционал интерфейса — для появления языка, карт и навигации часто требуется замена блока.

Инфографика: eauto.org.ua

Импортированные китайские авто с пробегом, которые получили первую регистрацию в Украине в апреле, заняли еще меньшую долю — 1%.

Но здесь речь идет о более качественных машинах со средним возрастом три года. В сегменте лидирует Zeekr 001 (34 единицы), являющийся представителем нового поколения китайских электромобилей премиум-класса.

Новые автомобили

Инфографика: eauto.org.ua

Значительно активнее китайские авто проявляют себя на рынке новых автомобилей, где каждое седьмое авто проданное в прошлом месяце было китайского производства. В итоге машины из КНР уже заняли 14% от всех первых регистраций.

Абсолютным лидером стала модель BYD Song Plus с результатом 174 регистрации. Это кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой, который демонстрирует хорошее соотношение цены, оснащения и современного дизайна.

На втором месте — Zeekr 001 (62 ед.). Замкнул пьедестал, собранный в КНР для глобальных рынков, Audi Q4 (56 ед.).

Ранее эксперты объяснили, какие китайские автомобили можно назвать надежными. Также мы писали, чем отличаются китайские Toyota, Kia, Honda, Volkswagen и BMW от их японских, корейских и немецких аналогов.