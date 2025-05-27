Вже кожне сьоме нове авто в Україні вироблене в Китаї

Zeekr 001 Фото: topgear.com

Сьогодні в Україні частка китайських авто на вторинному ринку дуже скромна, але серед нових автомобілів транспортні засоби з Піднебесної вже досить впевнено рухаються вперед. А досвід Європи показує, що виробники з КНР можуть несподівано для усіх збільшити присутність на ринку.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Вторинний ринок

У квітні частка легкових автомобілів, вироблених у Китаї, в структурі внутрішніх перепродажів склала символічні 1,4%. Середній вік таких авто становив 9 років.

Найпопулярнішою моделлю став електричний кросовер Volkswagen ID.4 Crozz (продано 88 одиниць). Авто стало лідером сегмента навіть попри усім відомі проблеми зі збоєм мультимедійної системи, нестабільну роботу кондиціонера та зарядного порту формату GB/T, а також обмежений функціонал інтерфейсу — для появи мови, карт та навігації часто потрібна заміна блоку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Імпортовані китайські авто з пробігом, які отримали першу реєстрацію в Україні у квітні, зайняли ще меншу частку — 1%.

Але тут йдеться про якісніші машини з середнім віком три роки. У сегменті лідирує Zeekr 001 (34 одиниці), що є представником нового покоління китайських електромобілів преміумкласу.

Нові автомобілі

Інфографіка: eauto.org.ua

Значно активніше китайські авто проявляють себе на ринку нових автомобілів, де кожне сьоме авто продане минулого місяця було китайського виробництва. У підсумку машини з КНР вже зайняли 14% від усіх перших реєстрацій.

Абсолютним лідером стала модель BYD Song Plus з результатом 174 реєстрації. Це кросовер з гібридною або повністю електричною силовою установкою, який демонструє хороше співвідношення ціни, оснащення та сучасного дизайну.

На другому місці — Zeekr 001 (62 од.). Замкнув пʼєдестал, зібраний у КНР для глобальних ринків, Audi Q4 (56 од.).

Раніше експерти пояснили, які китайські автомобілі можна назвати надійними. Також ми писали, чим відрізняються китайські Toyota, Kia, Honda, Volkswagen та BMW від їхніх японських, корейських та німецьких аналогів.