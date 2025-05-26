Tesla програла: названо найпопулярніший електрокар в Європі

2025 Skoda Elroq Фото: caranddriver.com

Tesla стрімко втрачає позиції в Європі, тому результати продажів електромобілів на старому континенті за квітень не можна назвати аж такими несподіваними. Найбільшим відкриттям став новий лідер сегмента — Skoda Elroq, який підкреслив домінування електричних машин Volkswagen Group.

Про це повідомив InsideEVs.

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За даними Jato Dynamics, продажі електромобілів у Європі зросли на 28% у квітні порівняно з аналогічним періодом торік. Це величезний стрибок на тлі загального ринку автомобілів, який збільшився лише на 0,1%.

Найпродаванішим електромобілем у Європі був Skoda Elroq, за ним йдуть Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.7 та Volkswagen ID.4. Водночас Tesla Model Y опустилася на дев'яте місце, а Tesla Model 3 — на 24.

ТОП-10 найпродаваніших електрокарів в Європі, квітень 2025 року

Skoda Elroq — продано 7998 одиниць (нова) Volkswagen ID.3 — 6932 (+34%) Volkswagen ID.7 — 6776 (+640%) Volkswagen ID.4 — 6297 (+3%) Kia EV3 — 5680 (нова) Renault 5 — 5662 (нова) BMW iX1 — 5518 (+24%) Skoda Enyaq — 5037 (+37%) Tesla Model Y — 4495 (-53%) Citroen C3 — 3962 (нова)

Переломний момент

Китайський гігант BYD вперше зареєстрував в Європі більше електромобілів, ніж Tesla. Компанія Ілона Маска керувала ринком електромобілів регіону протягом більшої частини десятиліття, тоді як BYD почав продавати там авто лише наприкінці 2022 року.

За даними Jato Dynamics, минулого місяця в Європі було зареєстровано 7231 електромобіль BYD, що на 169% більше, ніж торік, завдяки цьому китайський бренд піднявся на 10 місце у списку найпродаваніших брендів електрокарів.

Водночас Tesla мала 7165 реєстрацій, що на 49% менше, й американський автовиробник опустився на 11 місце у списку. Раніше гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що сьогодні компанія спостерігає значне відновлення попиту. Цифри свідчать про протилежне.

Лідер рейтингу — Volkswagen продав електромобілів на 61% більше, ніж торік. За винятком Mercedes-Benz та Volvo, усі бренди з ТОП-10 продемонстрували зростання реалізації електрокарів.

ТОП-10 найпродаваніших брендів електрокарів у Європі, квітень 2025 року

Volkswagen — 23 514 (+61%) BMW — 14 867 (+5%) Skoda — 13 598 (+214%) Audi — 11 958 (+48%) Renault — 10 328 (+58%) Kia — 9101 (+55%) Mercedes-Benz — 8739 (-1%) Volvo — 7768 (-43%) Hyundai — 7346 (+20%) BYD — 7231 (+169%)

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